Sporting Cristal se quedó muy cerca de ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 y clasificar a las semifinales, pero a tener un segundo semestre bastante bueno, tras el regreso de Roberto Mosquera como entrenador del primer equipo. A los celestes les pasó factura un irregular Apertura, cuando también, a la par, disputaban la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Hicieron el esfuerzo, pero no alcanzó. Así lo dejó en claro el defensor y uno de los referentes del plantel, Miguel Araujo, quien utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de reflexión al mundo celeste y agradecerle a sus hinchas por el apoyo brindado de manera incondicional durante este año.

“Cada logro que obtuvimos este año grande o pequeño tiene sus etapas. Peleamos desde inicio de año Copa Libertadores, donde cada partido fue una final; no obstante, nos tocó batallar mucho y quería felicitar a abrazar todos mis compañeros, staff, cada trabajador del Rímac por su esfuerzo y su granito de arena, a los hinchas por cerrar esta fase final como lo hicieron llenando el estadio y apoyando hasta el minuto final. Muchas gracias, Sporting Cristal”, escribió el futbolista de 32 años.

Su jerarquía es indiscutible y, de hecho, es citado de manera regular a la selección peruana. Si bien no se ha confirmado la continuidad de Mosquera al mando del equipo, es caso un hecho que extenderá su vínculo de cara a la siguiente temporada y Araujo será vital para conformar una zaga defensiva de nivel para competir por los objetivos institucionales.

Miguel Araujo llegó a Sporting Cristal a mediados del 2025. (Foto: Getty Images)

Cabe precisar que el destacado defensa mantiene vínculo contractual con los bajopontinos hasta finales de la temporada 2028, pues firmó un contrato de tres años y medio en 2025, luego de culminar su etapa en el Portland Timbers de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Araujo debutó como profesional en el club Cobresol en el 2011. Luego, un año después, pasó a las filas de Sport Huancayo. En Perú, también vistió la camiseta de Alianza Lima, aunque la mayor parte de su carrera fue en el extranjero.

En 2013 tuvo su primera experiencia internacional en el club Estrella Roja de Belgrado en Serbia. También jugó, aunque por un corto periodo en Talleres de Córdoba de Argentina y FC Emmen de Países Bajos.

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