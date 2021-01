El último domingo, Sporting Cristal oficializó el regreso del uruguayo Alejandro González, quien se desempeña como zaguero o lateral derecho. No es la única novedad en defensa: en las próximas horas se tendría que resolver la renovación de Omar Merlo. Con la línea de cuatro prácticamente definida, las dudas aparecen en el mediocampo. Sobre todo con el nombre de Jorge Cazulo: ¿seguirá o no? Roberto Mosquera se pronunció.

El estratega del cuadro bajopontino señaló en RPP que “Jorge Cazulo está en libertad de decidir si quiere continuar. A los ídolos no se les retira. Tiene un puesto en la cancha, en menores, en el comando técnico, él tiene que decidir”.

No fue lo único que manifestó sobre el ‘Piqui’: “La pregunta de si continuará Jorge Cazulo en Sporting Cristal es para él, no para nosotros. Él se fue para Uruguay y estamos a la espera de su regreso”. Con relación al arranque de los trabajos, esto indicó el DT: “La logística ya está preparada. Habrá una concentración rígida en la pretemporada”.

El técnico de Sporting Cristal también se dio tiempo para hablar sobre la llegada de Irven Ávila, quien no tuvo la regularidad deseada con Melgar la temporada anterior (acumuló 1,200 minutos en 24 partidos): “Los jugadores tienen buen año cuando juegan, cuando son tomados en cuenta, cuando no, es difícil. No critico a su técnico en Melgar, pero es mi visión”.

A propósito del ‘Cholito’, el atacante justamente confesó (en Gol Perú) que uno de los motivos grandes para volver al Rímac era la presencia de Roberto Mosquera. “Tener al profesor en el club fue clave para mi regreso”, expresó.

Roberto Mosquera, en tanto, se refirió a la llegada de Pedro Aquino al América de México (lo dirigió en Sporting Cristal): “Me da gusto que haya llegado al equipo al que llegar no es fácil, es un equipo que tiene estar en el primer o segundo lugar todos los años”.

