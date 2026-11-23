Pensando en volver a un podio importante, Sporting Cristal ya inició la planificación para reestructurar su plantel de cara a la temporada 2027, y ha puesto la mira en uno de los referentes históricos de la Selección Peruana. Luego de quedar sorpresivamente fuera de los play-offs en el cierre de la Liga 1, la directiva bajopontina busca sumar jerarquía comprobada para fortalecer su mediocampo. En medio de ese análisis interno, el nombre de un experimentado volante apareció con fuerza en carpeta como una posibilidad real para el club.

El posible arribo del mediocampista nacional, Renato Tapia, responde a la inminente salida de piezas en la primera línea de volantes. Desde La Florida evalúan diversas alternativas en el mercado para armar un equipo protagonista que vuelva a pelear el título nacional.

La información fue revelada por el periodista Denilson Barrenechea en Estudio Fútbol de A Presión. “Álvarez Wallace no continuaría en Sporting Cristal la próxima temporada. El club no está convencido de ejercer la opción de compra, además de estar viendo otras opciones. Renato Tapia aparece como una de ellas”, señaló el comunicador sobre el interés.

Agustín Álvarez Wallace no va a continuar en la próxima temporada. (Foto: Sporting Cristal)

Pese al interés concreto desde el Rímac, la operación requiere destrabar primero la situación legal del futbolista en los Emiratos Árabes Unidos. Actualmente, Tapia mantiene un vínculo contractual vigente con el Al-Wasl hasta el 30 de junio de 2027, acuerdo que firmó por dos campañas al llegar libre desde el Leganés de España.

Para que el jugador de 31 años pueda sumarse al campeonato peruano antes de mitad de año, será indispensable que negocie una rescisión de mutuo acuerdo con la dirigencia emiratí. Sin esta desvinculación previa, cualquier intento de fichaje por parte de Cristal quedaría sujeto a una transferencia formal muy fuera del presupuesto local.

El principal motivo que empuja al mediocampista nacional a evaluar seriamente el fin de su etapa en el fútbol asiático es estrictamente deportivo. Durante los últimos meses de este año, el volante perdió protagonismo en el esquema titular del Al-Wasl tanto en la UAE Pro League como en la Liga de Campeones Élite de Asia.

En ese complejo panorama, el futbolista apenas acumuló escasos minutos dentro del terreno de juego desde el pasado mes de octubre, quedando incluso fuera de las convocatorias oficiales en varios compromisos recientes disputados durante noviembre. Esta abrupta pérdida de continuidad ha generado preocupación en el entorno del jugador, quien busca urgentemente recuperar su mejor nivel.

Renato Tapia perdió continuidad en los últimos meses en Arabia Saudita. (Foto: Al Wasl)

Los jugadores que tampoco continuarán en Sporting Cristal

Sumado a la baja de Agustín Álvarez Wallace, por no cumplir con las expectativas de la directiva y comando técnico, otras salidas se estarían planificando también para la siguiente temporada. Fue en el mismo programa donde también se anticipó que 3 jugadores más no continuarán vistiendo la ‘celeste’.

Los cambios se harán básicamente en la zona defensiva pues van a prescindir de los servicios de Juan Cruz González y Cristiano Da Silva, ambos llegaron este 2026 y tuvieron un rendimiento irregular. Pero no será la única zona con cambios, pues el mediocampo también se moverá con la salida de Gabriel Santana, que sufrirá la misma consecuencia.

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