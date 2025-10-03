Sporting Cristal recibirá este sábado 4 de octubre a ADT en el Estadio Alberto Gallardo, en un compromiso correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para las 3:15 p.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por L1 MAX, en un duelo que genera expectativa por la necesidad de los celestes de sumar para seguir en la pelea por el título del torneo, mientras que los tarmeños llegan con la intención de hacer respetar la casa y subir en la tabla acumulada.

Sporting Cristal viene de golear 3-0 a Ayacucho FC y reencontrarse con la victoria luego de cuatro partidos, donde empató ante UTC, Alianza Atlético y Juan Pablo II y cayó con Cusco FC en la altura. Por esos resultados resignó algunas posiciones en la tabla y vio escaparse a Universitario de Deportes en la cima del Torneo Clausura, por lo cual está obligado a ganar en Tarma para no perder terreno.

Lo positivo para el equipo de Paulo Autuori es que la victoria ante los ‘zorros’ le permitió romper la sequía del brasileño Felipe Vizeu, su última contratación en el mercado de pases de mitad de año, quien marcó sus dos primeros goles con camiseta celeste y festejó ante su hinchada. Además, marcó la reaparición como titular de Ian Wisdom, quien abrió dicha victoria en el Alberto Gallardo.

Sumar los tres puntos ante ADT, en Tarma, le permitiría a Sporting Cristal llegar entonado al próximo partido ante Universitario en el Estadio Nacional, con una pausa de por medio por la fecha FIFA que le permitirá al cuadro rimense recuperar lesionados y trabajar de cara a la recta final del torneo y pelear por llegar a los play-offs.

Por el lado de ADT, tras sufrir cuatro derrotas en los primeros siete partidos en el Torneo Clausura, acumula cuatro compromisos consecutivos invicto: derrotó a UTC, venció sorpresivamente a Cusco FC en su campo, le ganó a Alianza Atlético y finalmente empató con Juan Pablo II de visita. Es decir, llegan en su mejor momento y buscarán hacer respetar la casa ante su gente.

El ecuatoriano Joao Rojas y el argentino Nazareno Bazán son los goleadores del Torneo Clausura, con tres tantos cada uno, y también se destaca el portero Eder Hermoza, quien sentó a Carlos Grados en los últimos cuatro partidos, que coincidieron con el invicto del ‘Vendaval’ tarmeño, donde solo encajó dos goles.

Ojo, el equipo de Tarma se encuentra a un puesto y tres puntos de entrar a zona de Copa Sudamericana, y su objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles en esta recta final del torneo para asegurar un cupo en la próxima competencia internacional. Hoy Melgar, Deportivo Garcilaso, Sport Huancayo y Alianza Atlético están en puestos de clasificación a dicho torneo.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. ADT está programado para este sábado 4 de octubre desde la 3:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; y en España a las 10:15 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. ADT?

Sporting Cristal vs. ADT se disputará en el Estadio Unión Tarma, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

