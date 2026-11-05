Sporting Cristal afronta un momento determinante en el Torneo Clausura 2026, donde depende de sus propios resultados para quedarse con el segundo certamen de la temporada. Sin embargo, cuando restan dos jornadas para el final, el conjunto celeste recibió una noticia que altera sus planes. Miguel Araujo quedó descartado para el próximo compromiso ante ADT en Tarma, luego de terminar golpeado en el último encuentro frente a FC Cajamarca.

La información fue dada a conocer por Jean Martín Dueñas, quien confirmó que el defensor no viajará con el plantel rimense. De esta manera, el zaguero se perderá un partido importante para las aspiraciones del equipo dirigido por Roberto Mosquera.

La ausencia de Araujo representa un problema para el comando técnico, teniendo en cuenta que se ha convertido en una pieza importante en la última línea celeste. El defensor venía siendo titular y su experiencia resultaba fundamental para afrontar esta etapa del campeonato. Ahora, Mosquera tendrá que evaluar las alternativas disponibles para acompañar a los demás integrantes de la defensa en el compromiso frente al cuadro tarmeño.

El cuerpo técnico espera que Miguel Araujo pueda recuperarse para el último partido del Torneo Clausura frente a Cienciano, que se disputará en el estadio Alberto Gallardo. Su evolución física será importante para determinar si puede volver a la convocatoria en la jornada que podría definir las aspiraciones celestes de cara a los playoffs de la Liga 1.

Por otro lado, Sporting Cristal también tiene otra preocupación relacionada con la selección peruana. Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Luis Iberico fueron incluidos en la convocatoria de Mano Menezes para el amistoso frente a Bolivia, programado para el viernes 13 de noviembre en Matute. Los tres futbolistas son habituales en los planes del conjunto rimense y su participación en la convocatoria nacional podría complicar la planificación del equipo para la final de la Copa de la Liga.

El problema pasa por el calendario, pues Sporting Cristal tiene programada la final de la Copa de la Liga frente a Alianza Atlético para el domingo 15 de noviembre en el estadio Mansiche de Trujillo. Es decir, el encuentro ante Bolivia se disputará apenas dos días antes de la definición. Por ahora, no está descartado que los tres futbolistas puedan participar, pero su disponibilidad dependerá de los minutos que acumulen con la selección y de las decisiones que se tomen en coordinación con el comando técnico.

Antes de pensar en esa definición, los celestes deberán concentrarse en su visita a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará este sábado 7 de noviembre, desde la 1:00 p.m., en el estadio Unión Tarma. Sporting Cristal llega a este compromiso después de golear 5-0 a FC Cajamarca y necesita una nueva victoria para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

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