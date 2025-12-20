La incertidumbre que dejó el empate sin goles en el partido de ida quedó rápidamente en el olvido sobre el césped de La Florida. Sporting Cristal, liderado por la figura y capitanía de Maxloren Castro, se impuso con una jerarquía aplastante para quedarse con el título del Torneo Juvenil Sub 18. El 3-0 final sobre Alianza Lima no solo reflejó lo sucedido en el campo, sino que confirmó que esta generación celeste, comandada por su talento más brillante, está para grandes cosas.

Desde el pitazo inicial, el equipo local salió decidido a no dejar dudas, con un Maxloren Castro que asumió la responsabilidad de la cinta para empujar a sus compañeros hacia el arco rival. El dominio se tradujo en el marcador a los 34 minutos, cuando Lionel Herrera rompió la paridad. El atacante aprovechó una floja resistencia del arquero blanquiazul, Fabrizio Mesías, para decretar el 1-0 que desató la euforia en el banco rimense y dio tranquilidad al capitán para manejar los tiempos del juego.

Con la desventaja, Alianza Lima intentó reaccionar herido en su orgullo y adelantó líneas buscando el empate antes del descanso. Sin embargo, el liderazgo de Cristal no solo estuvo en ataque, sino también en la seguridad defensiva. Cuando la visita logró filtrar pases, se encontró con una muralla: César Bautista. El guardameta salvó su portería hasta en tres ocasiones claras, manteniendo el cero y respaldando el trabajo táctico de su equipo.

En el segundo tiempo, la influencia del capitán y el orden colectivo permitieron a Cristal controlar el trámite con mayor inteligencia. Tuvieron oportunidades para liquidarlo antes, como en los pies de Jair Moretti, quien no logró concretar en el mano a mano. A pesar del fallo, el equipo no perdió la calma, sabiendo que la desesperación jugaba en contra de los victorianos.

Noticia en desarrollo...

