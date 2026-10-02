La Liga de Fútbol Profesional Peruana sorprendió, y quizá no tan gratamente, a todos los aficionados tras confirmar la programación oficial para uno de los compromisos más esperados del campeonato. El trascendental encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima, válido por el Torneo Clausura, contará con un horario totalmente inédito que obligará a muchos hinchas a solicitar permisos laborales. Las autoridades deportivas establecieron que este vibrante clásico se dispute en una jornada atípica, buscando garantizar las máximas medidas de seguridad durante todo el desarrollo del evento.

Es la jornada 14 del segundo torneo del año, la que se verá afectada por estas fechas inusuales en el calendario pues se disputarán de martes a lunes, con diversos movimientos en los que, partidos claves, se verán afectados por diversos eventos que se llevarán acabo el presente mes.

Esta sorpresiva y atípica decisión tomada por la directiva organizadora generó un tremendo revuelo mediático a través de las diferentes redes sociales. Los fanáticos de ambas populares instituciones buscarán no perderse este decisivo enfrentamiento que podría definir al futuro ganador dele Torneo Clausura.

Programación confirmada de la Fecha 14 del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

Para este trascendental y crucial duelo correspondiente a la recta final del campeonato, el cuadro cervecero contará con la inmensa ventaja de presentarse como local. El Estadio Alberto Gallardo será el escenario principal donde los ‘rimenses’ esperan hacer sentir toda su enorme presión para conseguir una valiosa victoria.

Lo cual podría verse complicado por el horario establecido por la organización, pues se ha pactado que se dispute el próximo jueves 29 de octubre a las 3:30 p.m. Sí, se va a jugar por la tarde, teniendo en cuenta que el recinto de San Martín de Porres no cuenta con luminaria para recibir el partido por la noche.

Para garantizar la tranquilidad de todos los asistentes, la Policía Nacional desplegará un estricto e intenso dispositivo de seguridad desde tempranas horas en los exteriores del recinto. Si bien aún no se ha dado inicio a la venta de entradas, es bastante probable que solo se juegue con hinchada local.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal. (Foto: Jesus Saucedo / GEC)

El último enfrentamiento directo entre ambas escuadras dejó un saldo totalmente parejo durante el desarrollo del vibrante Torneo Apertura. En aquella disputada jornada catorce del campeonato, los íntimos y bajopontinos terminaron firmando un reñido empate 1-1. Este ajustado marcador final terminó dejando sensaciones muy encontradas dentro de los comandos técnicos de ambas instituciones.

Actualmente, las realidades deportivas de estas populares instituciones son bastante distintas en la exigente tabla del Torneo Clausura. Sporting Cristal llega a este vital compromiso marchando en la tercera casilla con 19 unidades acumuladas. Por su parte, el elenco victoriano se encuentra sorpresivamente relegado hasta la décima posición tras sumar apenas 16 puntos generales en la competición.

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