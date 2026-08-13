Alianza Lima ganó el Torneo Apertura y se perfila como el máximo favorito para ser campeón de la Liga 1 - 2026. Por su parte, Sporting Cristal quedó lejos de la pelea por el primer campeonato de la temporada y apunta todas sus fichas a ganar el Torneo Clausura para tentar el título nacional, el mismo que le es esquivo desde el 2020.

Para este fin, se reforzó en todas las zonas del campo y hasta trajó al último entrenador que le dio una estrella al club rimense, Roberto Mosquera. Ambos clubes iniciaron con buen pie esta segunda parte del año y se verán las caras a finales de octubre, cuando los celestes sean locales.

Al respecto, el periodista deportivo Kevin Pacheco apuntó a una restricción sobre el recinto a elegir por parte de la dirigencia de Sporting Cristal, en caso se decante por el Estadio Nacional, el primer escenario deportivo del país, siempre requerido para partidos de gran demanda de público.

“Lo que me comentaron, y que va a darse con tiempo, que es probable que el Sporting Cristal vs Alianza Lima se juegue en el Estadio Alberto Gallardo porque se va a dar entre las fechas del 29 y 30 de octubre, y toca Hombres G (Grupo musical) en el Estadio Nacional. Y el 31, aún no ha sido anunciado, pero habrá un festival de Halloween en el Nacional”, dijo en ‘Fútbol Satélite’.

En el choque por el Torneo Apertura el resultado fue 1-1 en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Como se recuerda, durante el Torneo Apertura Sporitng Cristal recibió a Universitario, otro de los clubes grandes del país, en el estadio Alberto Gallardo, aprovechando que para partidos de alto riesgo solo asiste hinchada del club local. En aquella ocasión se trató de un tema deportivo para ejercer más presión sobre el rival debido a la cercanía de las tribunas a la cancha.

En este caso, en tienda celeste no tienen mayor margen de elección, pues sería impensado jugar ante Alianza Lima, por ejemplo, en el Estadio Monumental de Universitario, aunque sí se ha jugado ante los de La Victoria en el Callao.

Aún no existe pronunciamiento oficial del club bajopontino, pero todo hace pensar que usará su localía habitual en el recinto de San Martín de Porres ante los blanquiazules.

El último partido entre ambos clubes fue el 9 de mayo de 2026 por el Torneo Apertura con empate 1-1 en el Estadio Alejandro Villanueva. Gustavo Cazonatti anotó para los celestes, mientras que Esteban Pavez igualó las acciones.

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