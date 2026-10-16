Sporting Cristal anunció el cronograma de venta de entradas para el encuentro frente a Alianza Lima, programado para el próximo jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo. El compromiso, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, será clave para ambos equipos en su lucha por escalar posiciones en la tabla.

A través de sus redes sociales, el cuadro rimense hizo un llamado a sus hinchas para que acompañen al equipo en uno de los partidos más atractivos de la jornada. “El jueves 29, el Gallardo tiene que latir más fuerte. ¡Tu aliento es imprescindible! Todos juntos, haciendo sentir la localía como solo nuestra hinchada celeste sabe hacerlo”, publicó la institución.

Si bien Sporting Cristal había lanzado el denominado ‘Dúo Celeste’, que incluía los encuentros ante Comerciantes Unidos y Alianza Lima, los aficionados también tendrán la posibilidad de adquirir entradas individuales para el choque frente al conjunto blanquiazul.

La preventa exclusiva comenzará este sábado 17 de octubre, desde las 00:00 horas, y se extenderá hasta el domingo 18 a las 5:00 p. m. Este beneficio estará disponible para los Socios Pasión, los compradores del Dúo Celeste y los hinchas que adquirieron entradas para el partido ante Comerciantes Unidos.

Posteriormente, el domingo 18 de octubre, a partir de las 5:00 p. m., se habilitará la venta general para el resto de los aficionados que quieran asistir al compromiso. Cabe precisar que el encuentro se disputará únicamente con hinchada local, por lo que el Alberto Gallardo recibirá exclusivamente a los seguidores del conjunto celeste.

Sporting Cristal y Alianza Lima se juegan puntos importantes en el Clausura

El enfrentamiento llega en un momento importante para ambos equipos. Actualmente, Sporting Cristal suma 22 puntos y comparte la punta de la tabla con Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo, en una lucha ajustada por mantenerse en los primeros lugares del Torneo Clausura.

Por su parte, Alianza Lima registra 19 unidades y buscará sumar una victoria en condición de visitante para acercarse a los primeros puestos. La diferencia de tres puntos entre ambos convierte el duelo en un partido de especial importancia para las aspiraciones de los dos clubes en la recta decisiva del campeonato.

¿Cuándo y a qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima se disputará el jueves 29 de octubre, desde las 3:30 p. m., en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Antes de este compromiso, los celestes recibirán este domingo a Comerciantes FC y posteriormente viajarán a Cusco para medirse con Cusco FC. Alianza Lima, en tanto, enfrentará a Atlético Grau en Matute y luego se trasladará a Moquegua para jugar ante CD Moquegua.

Ambos equipos buscarán llegar en las mejores condiciones a un encuentro que puede tener repercusiones importantes en la pelea por los primeros lugares del Clausura.

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