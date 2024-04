En la temporada 2024, Cusco FC sorprendió al renovar más del 90% de su equipo. Buscaban rejuvenecer el equipo y lo lograron, bajando el promedio de edad de casi 28 años a 25.6. Después de analizar varias opciones de entrenador, eligieron a Miguel Rondelli como el indicado para el trabajo. Su experiencia en el fútbol juvenil con Vélez Sarsfield y su paso por la primera división de Ecuador dirigiendo a Emelec en su última etapa lo hacían el candidato perfecto para liderar el equipo imperial en este nuevo proceso.

Con tres victorias consecutivas y esperando el duelo del domingo ante Sporting Cristal, el entrenador argentino tiene claro que el camino es largo. Él está sentando las bases para lo que se quiere lograr a corto y mediano plazo en el equipo dorado. En una entrevista con Depor, explica su proyecto en el fútbol peruano, al cual se enfrenta por primera vez, y aborda temas actuales como el arbitraje, sobre el cual expresa la necesidad de implementar cambios significativos.

Miguel, ¿con qué club se encontró en tu primera experiencia por Perú?

Es un club sumamente profesional, con una infraestructura notable. En el contexto del fútbol peruano, aparte de los equipos grandes, considero que Cusco FC destaca por su excelente infraestructura. Posee un complejo con tres canchas, lo que nos proporciona todas las comodidades necesarias, incluyendo una concentración propia. Sé que es un desafío interesante, dado que estamos trabajando con un equipo prácticamente nuevo. Pero estoy convencido de que a medida que avancen las fechas, iremos encontrando el ritmo y el funcionamiento que buscamos.

¿Cómo se da su llegada al equipo cusqueño?

Nosotros el año pasado estuvimos hasta mediados de año dirigiendo al club Emelec en Ecuador. Decidimos con la dirigencia no continuar debido a que la campaña no cumplía con nuestras expectativas. Por lo tanto, regresamos a Argentina a la espera de un nuevo desafío. A finales de noviembre, Orlando Cajadillo, jefe de equipo de Cusco FC, se puso en contacto conmigo. Mantuvimos una reunión en México con los hijos de don Julio, directivo del club, y con Julio Velázquez, presidente. Finalmente, llegamos a un acuerdo en el proyecto.

¿Qué fue lo que más le sedujo del proyecto?

Nosotros, más allá de nuestra experiencia en Emelec, buscábamos un proyecto serio, uno que pudiéramos desarrollar, tal como lo hicimos en Católica de Ecuador. La verdad es que nos atrajo mucho el desafío. Nos dijeron que se iba a armar un plantel prácticamente nuevo, con muchos jugadores jóvenes. Necesitábamos extranjeros con experiencia para respaldar a esos jóvenes. Nos explicaron cómo era el club y su infraestructura, y rápidamente llegamos a un acuerdo en cuanto al proyecto. La idea era reestructurar el equipo para volver a pelear por cosas importantes con el tiempo. Como en otros años, Cusco FC (antes conocido como Real Garcilaso) ha tenido éxito, llegando incluso a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Creemos que es un equipo que sabe cómo hacer las cosas bien y que apuesta por un proyecto serio. A la larga, creemos que estaremos peleando por cosas importantes.

¿Cuál fue lo más complicado para armar un plantel prácticamente nuevo?

No fue tan complicado armar el plantel, pero lo más difícil fue darle un funcionamiento coherente. Durante la pretemporada de cuatro semanas, nos enfrentamos al desafío de establecer una identidad de equipo. A diferencia de clubes establecidos como la U, Sporting Cristal o Melgar, que ya tienen una base y un modelo de juego desarrollado, nosotros nos encontramos con jugadores de diferentes equipos, con distintas formas de jugar. Tuvimos que integrarlos para que trabajen hacia una misma idea. Esta tarea fue lo más complicado y lo que más tiempo nos costo.

Fichajes de Cusco FC-2024

Jugador Club de procedencia Luis Ramos Los Chankas André Vásquez Melgar Juan Manuel Tévez Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Argentina) Iván Colman Quilmes (Argentina) Pablo Cárdenas Cobresal (Chile) Alan Pérez Atlético Temperley (Argentina) Eslyn Correa Deportivo Municipal Rubén Ramírez Monagas (Venezuela) Jhosep Núñez Deportivo Municipal Alonso Tamariz Cantolao Nicolás Silva Club Atlético Chaco For Ever (Argentina) José Zevallos Ayacucho FC Rely Fernández UTC Lucas Colitto Barracas Central (Argentina) Oswaldo Valenzuela Alianza Lima Andy Vidal Carlos Mannucci Rodolfo Anderson Comerciantes Unidos Carlos Solís Deportivo Municipal Franz Schmidt Alianza UDH

¿La idea es establecer un sello distintivo de juego en Cusco?

Siempre es importante tener claro el punto de partida y hacia dónde queremos llegar cuando llegamos a una institución. El año pasado, el equipo tuvo un buen desempeño en la primera etapa, terminando entre los cuatro primeros. Sin embargo, experimentó bajón en la segunda etapa, lo que le impidió clasificar a una copa internacional al quedar en el noveno lugar, a tan solo un punto de distancia. Este es el contexto desde el cual partimos. Nosotros venimos de un equipo que atravesó muchos cambios y que, el año pasado, se quedó fuera de la Copa Sudamericana por un punto. El equipo tuvo un desempeño muy irregular como visitante, solo logrando dos puntos. Por lo tanto, nuestro punto de partida es claro. Desde el inicio, presentamos a los jugadores nuestra idea de juego, que consiste en mantener un estilo de juego consistente tanto en casa como fuera, independientemente del clima o la altitud. Queremos que el equipo sea reconocido por su estilo de juego, y creo que estamos en el camino correcto para lograrlo.

¿Cuál es el objetivo de Cusco FC para esta temporada?

Nuestro objetivo es lograr una clasificación a un torneo internacional, que sirva como base para el crecimiento y evolución de este plantel. Más adelante, esperamos poder aspirar a otras metas. Creo que nuestro objetivo principal es ser reconocidos por nuestro estilo de juego, mostrándonos como un equipo competitivo tanto en casa como fuera. A nivel institucional, la meta es clasificar a un torneo internacional. Ese es nuestro objetivo para este año.

¿No es muy común que los equipos que están acostumbrados a jugar en altura prefieran mantener su estilo de juego cuando salen de su ciudad y bajan al llano? ¿Se puede lograr?

Sí, yo creo que sí. Antes estuvimos en la Universidad Católica que juega en Quito, también situado en la altura. Lo hemos conseguido y creo que muchos equipos del torneo ecuatoriano lo han hecho. Hablo del torneo ecuatoriano porque es el que más conozco y tiene una geografía muy similar a la del Perú. Tenemos equipos de calor, equipos de llano, equipos de altura. Entonces, creo que se puede. Además, hay que empezar a desmitificar un poco el tema de la altura. ¿Es una ventaja? Sí, lo es. Pero solamente con la altura no se gana. Entonces, si uno no tiene un equipo sólido, un equipo que sepa lo que juega y que proponga ir a buscar el resultado, creo que por más que uno tenga aliada la altura, no puede hacer nada.

¿Cómo se viene trabajando el tema de las divisiones inferiores de Cusco FC?

Aquí en Cusco, pero el desafío está en cómo se trabaja ese talento. Dado el tipo de club que somos, Cusco FC, no podemos competir con el poder económico de equipos como Cristal, Universitario, Alianza, que tienen las mejores canteras del país. Creo que en el fútbol formativo existen dos estilos de formación: el de captación de talento y el de formación de talento. Los clubes grandes, por su poder económico, son principalmente captadores de talento. Nosotros, por otro lado, al no contar con la infraestructura para ello, debemos ser más un club formador que captador, trabajando con los jugadores locales. Sin embargo, desarrollar un sistema de formación de juveniles y apostar por ellos resulta difícil sin el respaldo de la federación. Por ejemplo, el torneo de formativas de la federación aún no ha comenzado en marzo, lo que complica aún más la situación. La falta de competencia también afecta el crecimiento de los jugadores más allá de los entrenamientos.

Pablo Cárdenas, procedente del fútbol chileno, ya cuenta con su DNI. ¿Qué tan importante es para el equipo?

Afortunadamente, Pablo es un lateral con habilidades destacadas en la salida, proyección y recorrido por la banda. Tener jugadores con diversas características nos brinda la flexibilidad de adaptar el sistema de juego sin necesidad de modificar demasiado la alineación titular.

📝🇵🇪Pablo Cardenas ya recibió su DNI y podría debutar pronto en Cusco FC. El lateral derecho de 24 años es una opción interesante para observar. — Franz Tamayo (@franztamayo29) March 27, 2024

¿Cuál es su opinión sobre los presuntos amaños en el fútbol peruano?

Es fácil hablar sobre amaños de partidos, arreglos o casas de apuestas, pero creo que si queremos que el fútbol peruano crezca, esas palabras que uno pronuncia tan libremente deberían respaldarse con pruebas. Sería muy sencillo señalar a un jugador sin tener evidencia, lo cual equivale a manchar su reputación. El día en que haya pruebas sólidas y concretas, deben presentarse ante la justicia y hacerse públicas para que todo el mundo las conozca. Solo entonces deberíamos tomar medidas drásticas contra quienes dañan este deporte. Pero acusar a alguien de arreglar un partido o venderse sin pruebas no es justo. Es fácil difamar, especialmente con las redes sociales, donde una acusación puede propagarse rápidamente.

¿Pero cree que hay algo que mejorar en el fútbol peruano?

Sí, creo que no se trata tanto de amaños de partidos o de apuestas, no creo en eso, pero sí creo que es necesario mejorar el nivel de arbitraje en el fútbol peruano. No estoy hablando solo de la toma de decisiones, ya que todos podemos cometer errores. Los entrenadores podemos equivocarnos, los jugadores pueden errar en una decisión, e incluso los árbitros pueden cometer errores. Sin embargo, me parece que muchas veces no hay un protocolo bien establecido. La demora en las decisiones del VAR es excesiva, realmente excesiva. En otros torneos las decisiones del VAR se toman en cuestión de minutos: si es fuera de juego, si es penal, todo se resuelve rápidamente. Sin embargo, aquí la demora es considerable. A nosotros nos han anulado cuatro goles y cada vez que nos anulan un gol, la espera es interminable. Si se requiere tanto tiempo para anular un gol, es evidente que la situación no es clara. Creo que deberíamos tomar ejemplo de otros deportes, como el fútbol americano, donde se utiliza un sistema similar al VAR. En ese deporte, todas las anotaciones se revisan y, si no hay una evidencia clara que contradiga lo que determinó el árbitro, se respalda la decisión del árbitro que está en el campo y debe tomar una decisión en cuestión de segundos. En cambio, aquí la demora es excesiva, realmente excesiva. ¿Por qué no implementar un sistema más eficiente y rápido?

¿Los árbitros están haciendo un uso excesivo del VAR?

Si usted analiza el juego, el tiempo neto que se juega en la Liga Peruana es de 51 minutos, lo cual creo que debe ser uno de los más bajos en Sudamérica. Mucho tiene que ver con la demora en la revisión del VAR, lo que enfría mucho el partido y luego no se adiciona tiempo de manera adecuada. Considero que el nivel del arbitraje debe mejorar, y es importante recordar que el protagonista debe ser el árbitro, siendo el VAR una herramienta y no el centro de atención. Es necesario agilizar el proceso y garantizar un mayor tiempo de juego efectivo, lo cual depende del desempeño del árbitro en la cancha. En cuanto a los posibles amaños, no tengo pruebas al respecto y siempre confiaré en la buena fe de las personas. Aunque se cometan errores, debemos esforzarnos por minimizarlos. Es preocupante que mientras varios técnicos han sido despedidos por supuestos errores, los árbitros continúan dirigiendo partido tras partido sin recibir ninguna sanción.





