La banda derecha de la Selección Peruana está bien cubierta con los buenos momentos de Luis Advíncula en Boca Juniors y Andy Polo en Universitario de Deportes. Ambos son importantes en sus equipos y en los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana demostraron que cualquiera de ellos puede ser titular en la ‘Bicolor’. Sin embargo, la zona que más preocupa a Jorge Fossati es el sector izquierdo, porque tanto Miguel Trauco como Marcos López no vienen teniendo mucha actividad en sus clubes.

En el sistema 3-5-2 que ha comenzado a implementar el técnico uruguayo Jorge Fossati en la selección peruana, los carrileros cobran mucha importancia para defender, atacar y generar amplitud en las bandas. En ese sentido, Miguel Trauco y Marcos López son los llamados a cubrir el puesto por izquierda, pero la actualidad de ambos futbolistas no es la mejor y vienen jugando pocos minutos.

¿Cómo le va a Miguel Trauco en Brasil?

Tras no renovar su contrato con San Jose Earthquakes de la MLS, Miguel Trauco tomó rumbo a Brasil para firmar por el Criciúma. El ex Universitario llegó con el objetivo de tener continuidad para mantener su mejor nivel, pero su participación no ha sido muy regular y solo ha jugado diez minutos en los últimos tres partidos de su equipo, ingresando siempre en el último tramo de los encuentros.

Miguel Trauco, con pasado en Flamengo y Saint-Étienne de Francia, ha jugado en total 390 minutos en 11 partidos con Criciúma en lo que lleva de la temporada 2024 y con la selección peruana disputó 59 minutos ante Nicaragua en Matute. En su vuelta a Brasil, el futbolista no ha podido hacerse con el titularato en su equipo y solo ha podido completar los 90 minutos en tres ocasiones.

Miguel Trauco. (Foto: Getty Images)

¿Cómo le va a Marcos López en Países Bajos?

Luego de completar una gran campaña en 2018 con Sporting Cristal, se dio su salida hacia la MLS para firmar por San Jose Earthquakes. En Estados Unidos, Marcos López tuvo un crecimiento cmo futbolista y llamó la atención de un gran de Países Bajos como Feyenoord. Si bien en la primera temporada tuvo un proceso de adaptación, tuvo regularidad y sumó muchos minutos. Sin embargo, en este segundo año ha tenido un bajón en su rendimiento y ha perdido espacio en su equipo.

Marcos López perdió el titularato en el lateral izquierdo con Quilindschy Hartman y la confianza de su técnico Arne Slot, quien ha preferido utilizar Lutsharel Geertruida en esa posición con el perfil cambiado. El peruano solo ha jugado 12 partidos en la presente temporada y, pese a que cuenta con dos años más de contrato, es probable que busque una cesión a otro equipo en el próximo mercado de traspasos para sumar más minutos de juego.

Marcos López la presente edición de la Champions League con el Feyenoord. (Foto: Agencias)

¿Qué otras opciones tiene Jorge Fossati?

El técnico de la selección peruana dio señales que busca nuevas alternativas por el sector izquierdo en sus primeros amistosos. Ante Nicaragua, Jorge Fossati puso de titular a Miguel Trauco con la variante táctica de tener a Joao Grimaldo delante de él para que busque los desbordes, mientras que en el segundo tiempo fue sustituido por Oliver Sonne. Jorge Fossati probó al futbolista nacido en Dinamarca en la posición de carrilero zurdo y demostró que puede ser una opción en situaciones de emergencia.

Ante el buen momento de Andy Polo, otra opción por izquierda podría ser Luis Advíncula. Si bien no ha jugado en esa posición, el futbolista de Boca Juniors maneja bien la pierna zurda y hasta ha marcado golazos con el ‘Xeneize’ en Copa Libertadores. Por otro lado, Franco Zanelatto también ha jugado por ese sector en Alianza Lima y en el mismo sistema , por lo que asoma como posibilidad para Jorge Fossati en la selección peruana.





