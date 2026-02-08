Descentralizado
Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX
Sporting Cristal vs. Melgar juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. desde el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX.
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Melgar?
El partido entre Sporting Cristal vs. Melgar será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.