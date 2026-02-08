Descentralizado 

Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX

Sporting Cristal vs. Melgar juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. desde el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX.

Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan por la Liga 1 2026. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Melgar?

El partido entre Sporting Cristal vs. Melgar será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

Melgar llega a este partido después de vencer por 2-0 a Cienciano en Arequipa.

Sporting Cristal llega a este partido después de empatar por 1-1 con Deportivo Garcilaso en Cusco.

El Estadio Alberto Gallardo será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal.

El partido entre Sporting Cristal vs. Melgar es válido por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. Melgar.

