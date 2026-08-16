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Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis Liga 1 Max, Movistar TV y DIRECTV

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy a las 11:00 a.m. por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX, DIRECTV, Movistar TV.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo. (Composición: Depor)
Sporting Cristal vs. Sport Huancayo. (Composición: Depor)
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¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se enfrentan este domingo 16 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, está programado para las 11:00 a.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de Liga 1 Max para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 Max. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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El Estadio Alberto Galllardo será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo.

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El partido entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo es válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. Sport Huancayo.

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¡Buenos días, lectores de Depor!

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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