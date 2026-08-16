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Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis Liga 1 Max, Movistar TV y DIRECTV
Sporting Cristal vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy a las 11:00 a.m. por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX, DIRECTV, Movistar TV.
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¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?
Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se enfrentan este domingo 16 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, está programado para las 11:00 a.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.