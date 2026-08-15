Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se enfrentan este domingo 16 de agosto, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Alberto Gallardo. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Sporting Cristal llega a este partido con la necesidad de seguir sumando en el Torneo Clausura. El cuadro celeste buscará hacerse fuerte como local y conseguir una nueva victoria que le permita mantenerse cerca de los primeros lugares de la tabla. El equipo dirigido por Roberto Mosquera llega con la intención de dejar atrás el empate ante Universitario y volver a celebrar ante sus hinchas.

Con este resultado, Sporting Cristal suma 7 unidades en el Torneo Clausura, ubicándose en la cuerta posición de la clasificación. El conjunto rimense sabe que no puede dejar más puntos en el camino si pretende pelear por el título del segundo torneo del año, por lo que buscará aprovechar su condición de local para quedarse con los tres puntos.

Por su parte, Sport Huancayo afronta este compromiso con el objetivo de sumar fuera de casa. El ‘Rojo Matador’ llega después de empatar 1-1 ante Los Chankas y buscará dar la sorpresa ante Sporting Cristal. El conjunto huancaíno necesita conseguir un resultado positivo para mantener el buen arranque en el clausura y buscar una clasificación a la Copa Sudamericana.

En el Torneo Clausura, Sport Huancayo se ubica actualmente en el tercer puesto con 7 unidades. El equipo dirigido por Pellerano registra dos victorias, un empate y una derrota en las primeras jornadas de la competición, por lo que intentará mejorar sus números frente a un rival complicado. Una victoria en el Estadio Alberto Gallardo podría significar un importante envión para sus aspiraciones en el campeonato.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo se enfrentan este domingo 16 de agosto por la fecha 5 del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, está programado para las 11:00 a.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 Max. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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