Sporting Cristal presentó a sus nuevos fichajes para el Torneo Clausura y ya piensa en sus próximos compromisos del campeonato. Sin embargo, en el horizonte aparece un duelo especial ante Alianza Lima: el clásico está programado para la fecha 14 y todavía existen dudas respecto al escenario donde se disputará.

En las últimas horas surgió la posibilidad de que el encuentro no pueda jugarse en el Estadio Nacional. Ante este escenario, el Alberto Gallardo aparece como una de las alternativas que podría analizarse para recibir al conjunto blanquiazul.

La dificultad pasa por la agenda que tendrá el Estadio Nacional durante esas fechas. El recinto deberá albergar a la mítica banda española Hombres G, que tiene presentaciones programadas para el 29 y 30 de octubre.

Además, el sábado 31 de octubre también está previsto un evento relacionado con la celebración de Halloween. Esta programación complica que Sporting Cristal pueda utilizar el Nacional para recibir a Alianza Lima en esas fechas.

Ante esta situación, Julio César Uribe fue consultado por la posibilidad de que el clásico se dispute en el Alberto Gallardo. El directivo celeste prefirió mantener la cautela y dejó claro que, por ahora, el club no está concentrado en ese escenario.

“Es un escenario que puede darse, pero no es algo que estemos pensando ahora”, señaló Uribe al ser consultado sobre la posibilidad de que Sporting Cristal reciba a Alianza Lima en su estadio.

De esta manera, desde Sporting Cristal no quieren adelantarse a los acontecimientos. La prioridad del cuadro celeste está puesta en sus próximos partidos y será más adelante cuando se defina dónde jugará como local ante el conjunto blanquiazul.

El Alberto Gallardo es utilizado por Sporting Cristal como escenario durante la temporada. Sin embargo, un partido frente a Alianza Lima requiere considerar las condiciones de seguridad, aforo y las disposiciones correspondientes para este tipo de encuentros.

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