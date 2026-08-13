Sporting Cristal presentó este jueves a su último refuerzo del plantel profesional 2026 en la instalaciones de La Florida. Se trata del futbolista uruguayo Agustín Álvarez Wallace, polifuncional elemento de 25 años, quien resolvió ls preguntas de la prensa deportiva nacional y reveló algunos detalles de su incorporación al plantel.

Muy a gusto, y aún adaptándose a lo que será su nueva vida en Perú, destacó el gran recibimiento que ha tenido y sus ganas de lograr los objetivos planteados por la dirigencia celeste, que apunta a ganar el Torneo Clausura para pelear por sumar una estrella más a la institución.

“Todos conocemos a Cristal a nivel del país y a nivel internacional. Ahora que lo conozco por dentro y los detalles, lo hacen más grande al equipo. Llevo dos días, estoy adaptándome al equipo. Ellos venían en competencia y estoy adaptándome a mis compañeros, pero contento de llegar a este gran club. Dejaré todo junto a mis compañeros para poder ganar el Torneo Clausura”, dijo en rueda de prensa.

“La presión dependerá de hacia dónde la tomes. Acá es un trabajo, es normal que se te exija y estamos hechos para trabajar. Tenemos ganas de competir y salir adelante, tratar de ganar e ir por ese camino”, añadió.

Agustín Álvarez fue presentado junto al defensor Anderson Villacorta. (Foto: Sporting Cristal)

Por otro lado, remarcó que puede jugar en cualquier posición del mediocampo. De hecho, desde su llegada destacó que está en condiciones de también ser un enlace y que siempre juega para adelante y le gusta arriesgar para llegar al arco rival.

“Me caracterizo por ser un jugador ordenado, creativo también, pero cuando hay que meter la ‘pata’ fuerte, la meto. Llegué recién, me estoy adaptando a la ciudad y de a pocos me iré acomodando”, dijo Álvarez Wallace.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de empatar 1-1 ante Universitario, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 16 de agosto desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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