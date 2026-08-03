Sporting Cristal ya cambió el chip y tiene la mira puesta en el clásico frente a Universitario. Tras el triunfo conseguido en la fecha anterior, el defensor Cristiano da Silva aseguró que el plantel llega con confianza y convencido de que puede sumar un resultado importante ante el cuadro crema.

El zaguero destacó el crecimiento mostrado por el equipo y consideró que la victoria reciente servirá como impulso para afrontar uno de los partidos más exigentes del campeonato. Además, recordó que el grupo mantiene el objetivo de seguir peleando por los primeros lugares del Torneo Clausura.

Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)

Da Silva dejó en claro cuál debe ser la actitud de Sporting Cristal en el Monumental. "Debemos afrontar el partido con Universitario con mucha responsabilidad. Hay que tener en cuenta que los clásicos no se juegan, se ganan“, afirmó, enviando un mensaje contundente antes del esperado compromiso.

El defensor también analizó el desarrollo del último encuentro disputado por los celestes, resaltando la paciencia que mostró el equipo para romper el planteamiento rival. Según explicó, sabían que el adversario apostaría por replegarse desde los primeros minutos.

"Los equipos que vienen aquí suelen meterse atrás desde el inicio. Es algo normal. En el segundo tiempo encontramos los espacios y pudimos ganar el partido“, comentó el futbolista, satisfecho con la respuesta que tuvo el equipo en la parte complementaria.

Cristiano da Silva considera que Sporting Cristal debe mantener la misma intensidad y concentración para enfrentar a Universitario. El defensor remarcó que este tipo de encuentros suelen definirse por detalles y que el grupo está preparado para responder en un escenario de máxima exigencia.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán este viernes 7 de agosto desde las 8:30 p.m. (hora peruana) por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Monumental y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada. En países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay el duelo comenzará a las 10:30 p.m., mientras que en España se jugará a las 3:30 a.m. del sábado 8 de agosto.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sporting Cristal?

El encuentro entre Universitario y Sporting Cristal será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que cuenta con los derechos de televisión de la Liga 1. Los aficionados podrán seguir el partido a través de las cableoperadoras DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable y WIN TV. Asimismo, estará disponible vía streaming mediante las plataformas L1 MAX, DGO, Claro Video y Movistar TV App.

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