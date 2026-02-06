La actividad futbolística vuelve este viernes 6 de febrero con la Liga 1 2026, con nueve partidos correspondientes a la fecha 2 del Torneo Apertura. Universitario de Deportes es el vigente tricampeón del fútbol peruano y buscará sostener su hegemonía con un nuevo título para alcanzar al tan ansiado tetracampeonato, algo que sería histórico para la institución merengue. Eso sí, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Melgar quieren malograr los planes de los cremas.
El primer partido de la fecha se disputa este viernes 6 de febrero en el Estadio Hugo Sotil Yerén, donde CD Moquegua tendrá que ser local frente a UTC, ante la no aprobación de su recinto deportivo original. Ambos buscarán sumar puntos para no quedarse en la parte baja de la tabla.
Luego, el sábado desde la 1:00 p.m., ADT recibirá a Sport Boys en Tarma en lo que será la primera prueba de Jaime de la Pava en altura, tras las constantes críticas de los hinchas ‘rosados’. Mientras que, por la tarde, Atlético Grau recibirá en Sullana al Sport Huancayo, ambos que tratan de sumar sus primeros puntos.
Uno de los partidos estelares se vivirá por la noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde Cusco FC se enfrentará a Universitario de Deportes, en lo que será un reencuentro entre los campeones y los subcampeones de la temporada anterior. Siendo el cuadro ‘imperial’ de los rivales que más complicaron a los ‘cremas’.
El domingo, muy temprano en la mañana, el estadio Alberto Gallardo vivirá una fiesta futbolística cuando Sporting Cristal reciba a Melgar en un duelo que casi que se ha vuelto un ‘clásico’, por las emociones e intensidad con lo que los dos clubes se enfrentan en cada oportunidad.
Más tarde Los Chankas recibirán a Alianza Atlético de Sullana y Cienciano hará lo propio con Juan Pablo II. Por la noche, será Alianza Lima quien reciba a Comerciantes Unidos buscando recuperar la motivación, con una victoria, tras perder el primer partido de Copa Libertadores.
Finalmente, el lunes, FC Cajamarca se estará enfrentando a Deportivo Garcilaso, tras haber vivido uno de los mejores partidos de lo que va del torneo, en su debut en la jornada anterior.
Programación de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|06/02
|3:00 p.m.
|CD Moquegua vs UTC
|Hugo Sotil - VES
|07/02
|1:00 p.m.
|ADT vs Sport Boys
|Unión Tarma
|07/02
|3:15 p.m.
|Atlético Grau vs Sport Huancayo
|Campeones del 36
|07/02
|8:00 p.m.
|Cusco FC vs Universitario
|Inca Garcilaso de la Vega
|08/02
|11:00 a.m.
|Sporting Cristal vs Melgar
|Alberto Gallardo
|08/02
|1:15 p.m.
|Los Chankas vs A.A. Sullana
|Los Chankas
|08/02
|3:30 p.m.
|Cienciano vs Juan Pablo II
|Inca Garcilaso de la Vega
|08/02
|6:00 p.m.
|Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
|Alejandro Villanueva
|09/02
|3:30 p.m.
|FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
|Héroes de San Ramón
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026:
