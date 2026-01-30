Después de varias semanas de espera, por fin este viernes 30 de enero comenzará la Liga 1 2026, con nueve partidos correspondientes a la fecha 1 del Torneo Apertura. Universitario de Deportes es el vigente tricampeón del fútbol peruano y buscará sostener su hegemonía con un nuevo título para alcanzar al tan ansiado tetracampeonato, algo que sería histórico para la institución merengue. Eso sí, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar buscarán malograr los planes de los cremas.
El primer partido de la fecha se disputará este viernes 30 de enero en el Estadio IPD de Huancayo, donde Alianza Lima visitará a Sport Huancayo desde las 12:00 p.m. Con Jesús Castillo y Josué Estrada como principales bajas por lesión, Pablo Guede buscará ganar sus primeros tres puntos en la complicada altura de la ‘Incontrastable’.
Luego, el mismo viernes pero desde las 3:15 p.m., UTC recibirá a Atlético Grau en el Estadio Héroes de San Ramón. El ‘Gavilán del Norte’ lleva temporadas seguidas peleando por no descender a la Liga 2, por lo que en la interna esperan ganar en casa para empezar a cosechar los puntos más importantes de la temporada.
El sábado 31 de enero tendremos una jornada con tres compromisos. El primero de ellos se disputará en el Estadio Miguel Grau, donde Sport Boys chocará con Los Chankas desde la 1:00 p.m. Luego, en el CD Juan Pablo II College, Juan Pablo II recibirá a FC Cajamarca de Hernán Barcos. Por último, tendremos clásico del sur entre Melgar vs. Cienciano, desde las 6:30 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA.
El domingo 1 de febrero la fecha iniciará con un duelo clave en la altura de Cusco: Sporting Cristal visitará a Deportivo Garcilaso desde la 1:00 p.m. Los dirigidos por Paulo Autuori, que llegan de ganar por 3-1 a la Universidad Católica de Ecuador en la ‘Tarde Celeste’, quieren llevarse una importante victoria de la ciudad imperial frente a un rival complicadísimo.
Posteriormente nos trasladamos al Estadio Campeones del 36, donde Alianza Atlético medirá fuerzas con Cusco FC desde las 3:15 p.m. Cerrando la jornada dominical, Universitario de Deportes recibirá en el Monumental a ADT desde las 6:00 p.m. Para cerrar la fecha 1, Comerciantes Unidos enfrentará a CD Moquegua el lunes 2 de febrero desde las 3:00 p.m. en el Juan Maldonado Gamarra.
Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|30/01
|12:00 p.m.
|Sport Huancayo vs. Alianza Lima
|IPD de Huancayo
|30/01
|3:15 p.m.
|UTC vs. Atlético Grau
|Héroes de San Ramón
|31/01
|1:00 p.m.
|Sport Boys vs. Los Chankas
|Miguel Grau
|31/01
|3:15 p.m.
|Juan Pablo II vs. FC Cajamarca
|CD Juan Pablo II College
|31/01
|6:30 p.m.
|Melgar vs. Cienciano
|Monumental de la UNSA
|01/02
|1:00 p.m.
|Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal
|Inca Garcilaso de la Vega
|01/02
|3:15 p.m.
|Alianza Atlético vs. Cusco FC
|Campeones del 36
|01/02
|6:00 p.m.
|Universitario vs. ADT
|Monumental
|02/02
|3:00 p.m.
|Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua
|Juan Maldonado Gamarra
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026:
