El Torneo Clausura ingresa a su etapa más decisiva y poco a poco vamos conociendo a los clubes que se sostendrán hasta la recta final como los candidatos que pelearán por el título de la Liga 1 2026. Este fin de semana se disputará la jornada 8 del segundo certamen de la temporada, donde Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes comparten el liderato del torneo. En esta nota conocerás cómo van quedando los resultados y el movimiento de la tabla de posiciones.

La octava jornada del Torneo Clausura arrancó con fuerza este viernes 4 de setiembre. El estadio Héroes de San Ramón abrirá sus puertas para el atractivo choque entre FC Cajamarca y Cienciano, donde los cusqueños remontaron y ganaron 5-2. Horas más tarde, la acción se trasladará al recinto Campeones del 36, donde Alianza Atlético recibirá a UTC buscando asegurar puntos vitales en condición de local.

La agenda sabatina promete emociones intensas con el duelo entre Sport Huancayo y Sport Boys en las instalaciones del IPD de Huancayo. Posteriormente, la ciudad imperial será testigo del compromiso entre Cusco FC y CD Moquegua, un partido que se disputará en el gramado del Inca Garcilaso de la Vega, donde los cusqueños intentarán hacer pesar su geografía.

El plato fuerte del sábado llegará por la noche bajo los reflectores del estadio Monumental U Marathon. Universitario de Deportes buscará mantener su paso firme en el campeonato cuando reciba la visita de C. Unidos. El cuadro merengue saldrá con la obligación de sumar un nuevo triunfo para no ceder terreno en la intensa pelea por el liderato.

La cartelera dominical se abrirá temprano en la capital, momento en que Sporting Cristal medirá fuerzas frente a Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo del Rímac. Siguiendo con la programación, el fútbol regresará a territorio cusqueño, cuando Deportivo Garcilaso choque ante un aguerrido Atlético Grau nuevamente en las instalaciones del Inca Garcilaso de la Vega.

El cierre de la fecha dominical traerá consigo mucha expectativa por partida doble. Alianza Lima visitará a Juan Pablo II en un escenario que aún figura por confirmar según la organización del campeonato. Finalmente, el telón de esta vibrante octava jornada bajará en Arequipa con un prometedor duelo de altura entre FBC Melgar y ADT en el estadio Monumental de la UNSA.

Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 4/09 FINAL FC Cajamarca 2-5 Cienciano Héroes de San Ramón 4/09 3:15 p.m. Alianza Atlético vs. UTC Campeones del 36 5/09 3:00 p.m. Sport Huancayo vs. Sport Boys IPD de Huancayo 5/09 6:00 p.m. Cusco FC vs. CD Moquegua Inca Garcilaso de la Vega 5/09 8:00 p.m. Universitario vs. Comerciantes Unidos Monumental de Ate 6/09 11:00 a.m. Sporting Cristal vs. Los Chankas Alberto Gallardo 6/09 1:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau Inca Garcilaso de la Vega 6/09 3:45 p.m. Juan Pablo II vs. Alianza Lima Complejo Deportivo de Chongoyape 6/09 7:00 p.m. Melgar vs. ADT Monumental de la UNSA

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Deportivo Garcilaso 7 5 1 1 10 3 7 16 2 Universitario 7 5 1 1 15 9 6 16 3 Sport Boys 7 4 2 1 11 4 7 14 4 Alianza Atlético 7 4 1 2 14 11 3 13 5 Atlético Grau 7 4 1 2 8 5 3 13 6 Cusco FC 7 4 0 3 15 12 3 12 7 Alianza Lima 7 3 3 1 10 7 3 12 8 Juan Pablo II 7 3 2 2 13 10 3 11 9 Melgar 7 3 2 2 11 8 3 11 10 Sporting Cristal 7 3 1 3 10 8 2 10 11 Sport Huancayo 7 3 1 3 10 10 0 10 12 Comerciantes Unidos 7 2 2 3 14 13 1 8 13 CD Moquegua 7 1 4 2 6 9 -3 7 14 Cienciano 8 2 1 5 10 15 -5 7 15 FC Cajamarca 8 2 1 5 15 21 -6 7 16 Los Chankas 7 2 1 4 9 16 -7 7 17 ADT 7 0 2 4 4 12 -8 2 18 UTC* 7 0 2 5 6 16 -10 -2

* Le dedujeron dos puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 24 15 7 2 40 15 25 52 2 Universitario 24 13 6 5 39 24 15 45 3 Deportivo Garcilaso 24 12 6 6 31 21 10 42 4 Los Chankas 24 12 5 7 34 37 -3 41 5 Cienciano 25 12 4 9 44 37 7 40 6 Melgar 24 11 6 7 40 28 12 39 7 Cusco FC 24 12 3 9 36 36 0 39 8 Alianza Atlético 24 9 7 8 34 29 5 34 9 Sport Boys** 24 9 7 8 26 23 3 34 10 Sporting Cristal 24 8 5 11 38 38 0 29 11 Comerciantes Unidos 24 7 8 9 32 33 -1 29 12 Atlético Grau 24 8 5 11 20 23 -3 29 13 Juan Pablo II 24 7 6 11 35 50 -15 27 14 Sport Huancayo 24 7 5 12 31 41 -10 26 15 Moquegua 24 6 7 11 23 33 -10 25 16 FC Cajamarca**** 25 6 6 13 38 49 -11 24 17 ADT*** 24 5 7 12 27 36 -9 22 18 UTC* 24 4 8 12 27 42 -15 10

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca por deudas.

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