Este fin de semana se disputará una nueva jornada del Torneo Apertura 2026, donde Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar se perfilan como los candidatos para pelear por el título de la Liga 1. Los cremas quieren hacer historia, pues si vuelven a levantar el trofeo a fin de año, se proclamarán tetracampeones del fútbol peruano. Revisa cómo se irá moviendo la tabla de posiciones durante este fin de semana.

La fecha 3 comenzará este viernes 13 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón, donde UTC recibirá a Cusco FC desde las 3:00 p.m. Posteriormente en el Estadio Monumental, Universitario hará lo propio frente a Cienciano desde las 8:30 p.m., buscando sumar su segunda victoria en casa en lo que va de la temporada.

La jornada sabatina tendrá cuatro partidos, con dos acaparando todos los reflectores. El primero se disputará en Chongoyape, donde Sporting Cristal visitará a Juan Pablo II College para lavarse la cara tras la derrota frente a Melgar en el Alberto Gallardo. El duelo está pactado para las 3:15 p.m.

Ese mismo sábado 14, pero en el Mansiche, Alianza Lima buscará volver a la capital con los tres puntos cuando visite a Alianza Atlético desde las 8:00 p.m. Los íntimos no la están pasando nada bien luego de quedar eliminados de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo, por lo que están urgidos de una victoria para calmar las aguas.

El domingo 15 la fecha 3 contará con tres encuentros. En la ‘Incontrastable’, Sport Huancayo enfrentará a FC Cajamarca de Hernán Barcos desde la 1:00 p.m. El cuadro cajamarquino llega a este partido después de empatar por 1-1 con Deportivo Garcilaso, donde el ‘Pirata’ volvió a anotar y llegó a los tres tantos en la Liga 1 2026.

Cerrando esta tercera jornada, Comerciantes Unidos chocará con Los Chankas en el Estadio Héroes de San Ramón desde 3:15 p.m. Finalmente, para revalidar su triunfo contra Sporting Cristal, Melgar medirá fuerzas con CD Moquegua en el Monumental de la UNSA desde las 6:30 p.m.

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 13/02 3:00 p.m. UTC vs. Cusco FC Héroes de San Ramón 13/02 8:30 p.m. Universitario vs. Cienciano Monumental 14/02 1:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. ADT Inca Garcilaso de la Vega 14/02 3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Sporting Cristal Complejo Deportivo Juan Pablo II College 14/02 5:30 p.m. Sport Boys vs. Atlético Grau Migue Grau 14/02 8:00 p.m. Alianza Atlético vs. Alianza Lima Mansiche 15/02 1:00 p.m. Sport Huancayo vs. FC Cajamarca IPD de Huancayo 15/02 3:15 p.m. Comerciantes Unidos vs. Los Chankas Héroes de San Ramón 15/02 6:30 p.m. Melgar vs. CD Moquegua Monumental de la UNSA

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 UTC 2 2 0 0 5 2 3 6 2 Melgar 2 2 0 0 4 1 3 6 3 Alianza Lima 2 2 0 0 4 2 2 6 4 Universitario 2 1 1 0 3 1 2 4 5 Los Chankas 2 1 1 0 2 1 1 4 6 Cienciano 2 1 0 1 6 3 3 3 7 Comerciantes Unidos 2 1 0 1 2 2 0 3 8 Alianza Atlético 2 1 0 1 1 2 -1 3 9 ADT 2 1 0 1 1 2 -1 3 10 FC Cajamarca 2 0 2 0 4 4 0 2 11 Garcilaso 2 0 2 0 2 2 0 2 12 Sporting Cristal 2 0 1 1 2 2 0 1 13 Cusco FC 2 0 1 1 1 2 -1 1 14 Sport Boys 2 0 1 1 1 2 -1 1 15 Sport Huancayo 2 0 1 1 1 2 -1 1 16 Atlético Grau 2 0 1 1 0 2 -2 1 17 Juan Pablo II 2 0 1 1 4 9 -5 0 18 Moquegua 2 0 0 2 2 4 -2 0

