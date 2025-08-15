A mediados de agosto se disputa la sexta jornada del Torneo Clausura, donde poco a poco iremos conociendo a los que se mantendrán en la pelea por llegar a la recta final con chances de meterse a los play-offs de la Liga 1 2025. Universitario de Deportes, que se llevó el Apertura, es uno de los candidatos y buscará ganar el segundo certamen de la temporada para proclamarse tricampeón de manera automática. Revisa aquí en qué posiciones marchan todos los equipos.

La fecha 6 inicia este viernes 15 de agosto con dos partidos. Primero en el horno de Sullana, Atlético Grau recibirá a Comerciantes Unidos, en un partido que arranca acciones desde las 3:20 p.m. y donde ambos están obligados a sumar para alejarse de la zona baja del acumulado.

Por la noche, estrenando nuevamente las luces artificiales, Sport Boys se medirá a Deportivo Garcilaso desde las 8:00 p.m., en el debut del entrenador interino Guillermo ‘Memo’ Vásquez, quien asumió en lugar del cesado Arturo Reyes.

El sábado se tiene una jornada cargada de fútbol. Por la tarde, Alianza UDH chocará con Los Chankas y UTC recibirá a Juan Pablo II. Luego, a las 5:30 de la tarde será turno de Sporting Cristal, en una complicada visita a la altura de Juliaca para chocar con Binacional. Los celestes salen a cuidar la punta y podría estrenarse de titular Luis Abram en la zaga.

Por la noche, como cierre de la jornada sabatina, Alianza Lima será local ante ADT con un once novedoso, sin Paolo Guerrero por lesión. Néstor ‘Pipo’ Gorosito hará algunas variantes pensando en el duelo de vuelta de Copa Sudamericana, en Ecuador ante Universidad Católica.

El domingo, el mediodía, será turno de Universitario de Deportes, que visitará a Sport Huancayo también con un posible equipo alternativo. Los cremas están obligados a ganar para calmar las aguas tras la goleada sufrida por Palmeiras en Copa Libertadores.

Por la tarde, FBC Melgar recibirá a Ayacucho FC desde las 5:00 p.m. en el debut de Juan Máximo Reynoso como técnico del ‘Dominó’. Por último, pero no menos importante, Cusco FC se medirá a Alianza Atlético a las 6:30 de la tarde en el cierre de la jornada en la ciudad imperial.

Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura:

Fecha Hora Partido Estadio Canal 15/08 3:20 p.m. Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos Campeones del 36 L1 MAX 15/08 8:00 p.m. Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso Miguel Grau GOLPERÚ 16/08 1:00 p.m. Alianza UDH vs. Los Chankas Heraclio Tapia L1 MAX 16/08 3:15 p.m. UTC vs. Juan Pablo II College Germán Contreras Jara L1 MAX 16/08 5:30 p.m. Binacional vs. Sporting Cristal Guillermo Briceño Rosamedina L1 MAX 16/08 8:00 p.m. Alianza Lima vs. ADT Alejandro Villanueva L1 MAX 17/08 12:00 p.m. Sport Huancayo vs. Universitario IPD Huancayo L1 MAX 17/08 3:00 p.m. FBC Melgar vs. Ayacucho FC Monumental UNSA L1 MAX 17/08 6:30 p.m. Cusco FC vs. Alianza Atlético Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX

Descansa: Cienciano

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 5 4 1 0 11 0 11 13 2 Universitario 5 4 1 0 10 3 7 13 3 Cusco FC 4 4 0 0 8 1 7 12 4 Garcilaso 5 2 3 0 7 3 4 9 5 Alianza Lima 5 2 2 1 4 4 0 8 6 Sport Huancayo 5 2 1 2 8 8 0 7 7 Alianza Atlético 5 1 3 1 3 3 0 6 8 ADT 4 2 0 2 2 4 -2 6 9 Los Chankas 4 2 0 2 6 10 -4 6 10 Cienciano 5 1 2 2 6 5 -1 5 11 Binacional 4 1 2 1 2 2 0 5 12 Juan Pablo II 5 1 2 2 6 8 -2 5 13 Melgar 5 1 2 2 3 5 -2 5 14 Atlético Grau 4 1 1 2 6 8 -2 4 15 Alianza Universidad 5 1 1 3 5 8 -3 4 16 Ayacucho FC 5 1 1 3 4 7 -3 4 17 Sport Boys 5 1 1 3 1 6 -5 4 18 Comerciantes Unidos 4 0 2 2 4 7 -3 2 19 UTC 4 0 1 3 2 6 -4 1

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 23 16 4 3 48 15 33 52 2 Cusco FC 22 14 4 4 42 21 21 46 3 Sporting Cristal 23 14 3 6 42 24 18 45 4 Alianza Lima 23 13 6 4 27 15 12 45 5 Alianza Atlético 23 12 4 7 31 21 10 40 6 Sport Huancayo 23 11 4 8 31 29 2 37 7 Deportivo Garcilaso 23 10 6 7 35 22 13 36 8 Melgar 23 9 9 5 31 25 6 36 9 ADT 22 8 6 8 26 34 -8 30 10 Los Chankas 22 7 8 7 30 35 -5 29 11 Cienciano 23 6 7 7 35 30 5 28 12 Atlético Grau 21 6 7 8 28 31 -3 25 13 Sport Boys 23 6 6 11 27 34 -7 24 14 Juan Pablo II 23 6 6 11 26 36 -10 24 15 Binacional 22 5 8 9 22 35 -17 23 16 UTC 22 5 5 12 19 40 -21 20 17 Ayacucho FC 23 5 4 14 18 34 -16 19 18 Alianza Universidad 24 3 6 15 21 42 -21 15 19 Comerciantes Unidos 22 2 7 13 21 38 -17 13

