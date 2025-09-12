Vuelve la Liga 1 y con eso la fecha 8 entrenará en marcha. Poco a poco de van definiendo los equipos que se mantendrán en la pelea por el Torneo Clausura 2025 hasta la recta final de la temporada, y aspirarán a pelear por el título nacional. Universitario de Deportes es el vigente puntero, pero Sporting Cristal y Cusco FC están al acecho, mientras que Alianza Lima espera un tropiezo de los cremas para dar el salto en la tabla de posiciones.

Todo arrancará este viernes 12 de septiembre en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba, donde UTC recibirá a Ayacucho FC desde la 1:00 p.m. Luego, desde las 3:15 p.m., Sport Huancayo hará lo propio frente a Los Chankas en la ‘Incontrastable’, con el objetivo de hacer respetar su localía y sumar de a tres.

El sábado 13 tendremos tres compromisos más. El primero de ellos se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde Sport Boys chocará con Comerciantes Unidos desde la 1:00 p.m. Posteriormente, Alianza Atlético enfrentará a Juan Pablo II College en el Estadio Campeones del 36 desde las 3:15 p.m.

La jornada sabatina concluirá con el choque entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, pactado para las 7:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Después de igualar sin goles en su última visita a Universidad por el clásico, los dirigidos por Néstor Gorosito están obligados a ganar si no quieren quedarse muy atrás en la pelea por el Torneo Clausura.

Ya estando en el domingo 14 de septiembre, volveremos a tener tres choques más. A las 12:30 p.m. en el Estadio Heraclio Tapia, Alianza Universidad de Huánuco recibirá a Cienciano. Después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Bolívar, los cusqueños quieren enfocarse en la Liga 1 y luchar por un cupo a un torneo internacional en el 2026.

Ahí nomás, desde las 3:00 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA, Universitario de Deportes visitará a Melgar. Este enfrentamiento será el más importante del fin de semana, por lo que significaría ganar para los de Jorge Fossati y por la presencia de Juan Reynoso en el banquillo del ‘Dominó’.

El último enfrentamiento de la fecha 8 se desarrollará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde Cusco FC medirá fuerzas con Sporting Cristal desde las 5:30 p.m. Si los rimenses dan el golpe en suelo imperial, podrían dejar fuera de carrera a los dorados. Ojo, Atlético Grau y ADT serán los clubes que descansarán este fin de semana.

Partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025:

Fecha Hora Partido Estadio Canal 12/09 1:00 p.m. UTC vs. Ayacucho FC Germán Contreras Jara L1 MAX 12/09 3:15 p.m. Sport Huancayo vs. Los Chankas IPD de Huancayo L1 MAX 13/09 1:00 p.m. Sport Boys vs. Comerciantes Unidos Miguel Grau GOLPERU 13/09 3:15 p.m. Alianza Atlético vs. Juan Pablo II College Campeones del 36 L1 MAX 13/09 7:00 p.m. Alianza Lima vs. Dep. Garcilaso Alejandro Villanueva L1 MAX 14/09 12:30 p.m. Alianza Universidad vs. Cienciano Heraclio Tapia L1 MAX 14/09 3:00 p.m. Melgar vs. Universitario Monumental de la UNSA L1 MAX 14/09 5:30 p.m. Cusco FC vs. Sporting Cristal Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX

Descansan: Atlético Grau y ADT

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 7 4 3 0 11 4 7 15 2 Sporting Cristal 6 4 2 0 13 2 11 14 3 Cusco FC * 5 4 1 0 7 1 6 13 4 Garcilaso 7 3 4 0 9 4 5 13 5 Alianza Lima 7 3 3 1 7 5 2 12 6 Sport Huancayo 7 2 3 2 10 10 0 9 7 Melgar 7 2 3 2 7 8 -1 9 8 Los Chankas 5 3 0 2 8 11 -3 9 9 cienciano 6 2 2 2 7 5 -2 8 10 Alianza Universidad* 6 2 1 3 7 9 -2 7 11 Juan Pablo II* 7 1 4 2 6 8 -2 7 12 ADT 6 2 1 3 5 9 -4 7 13 Alianza Atlético 6 1 3 2 3 4 -1 6 14 Comerciantes Unidos 6 1 2 3 7 10 -3 5 15 Atlético Grau 6 1 1 4 7 11 -4 4 16 Ayacucho FC 6 1 1 4 5 9 -4 4 17 Sport Boys 7 1 1 5 2 9 -7 4 18 UTC * 5 0 2 3 4 8 -4 2 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 25 16 6 3 49 16 33 54 2 Alianza Lima 25 14 7 4 30 16 14 49 3 Cusco FC * 23 14 5 4 41 21 20 47 4 Sporting Cristal * 24 14 4 6 44 26 18 46 5 Garcilaso 25 11 7 7 37 23 14 40 6 Alianza Atlético * 23 12 4 7 31 20 11 40 7 Melgar 25 10 10 5 35 28 7 40 8 Sport Huancayo 25 11 6 8 33 31 2 39 9 Los Chankas 23 8 8 7 32 36 -4 32 10 Cienciano 24 7 10 7 36 30 6 31 11 ADT 24 8 7 9 29 39 -10 31 12 Atlético Grau 24 6 8 10 30 35 -5 26 13 Juan Pablo II * 24 6 7 11 26 36 -10 25 14 Sport Boys 25 6 6 13 28 37 -9 24 15 UTC * 23 5 6 12 21 42 -21 21 16 Ayacucho FC 24 5 4 15 19 36 -17 19 17 Alianza Universidad 24 4 6 14 23 42 -19 18 18 Comerciantes Unidos 24 3 7 14 24 41 -17 16 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

TE PUEDE INTERESAR