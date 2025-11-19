El Torneo Clausura llegó a su fecha final. Si bien Universitario de Deportes se coronó como tricampeón nacional en la jornada 16, el resto de equipos aún no define su destino en la temporada 2025 de la Liga 1. Cusco FC y Alianza Lima pelean por la clasificación directa a la final del play-off por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores. Por otro lado, conoceros al último clasificado a la Copa Sudamericana y también a quién dirá adiós a la máxima categoría. Todos los detalles en la siguiente nota.

La última jornada inició el pasado domingo 16 de noviembre con el partido entre Sport Boys y Alianza Atlético. El ‘Vendaval’ consiguió la victoria de 1-0 en el estadio Miguel Grau del Callao y cerró una gran temporada en el quinto lugar de la tabla acumulada, asegurando su clasificación a la Copa Sudamericana 2025.

El miércoles 19 de noviembre, Sporting Cristal y Atlético Grau se enfrentan en el estadio Campeones del 36. Los celestes irán con un equipo alterno, teniendo en cuenta que ya aseguraron su presencia en el play-off por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores.

Para el día sábado 22 de noviembre, Universitario visitará a Los Chankas. Si bien los cremas ya se consagraron como campeones de la temporada, quieren cerrar invictos y con una victoria. Por el lado de los locales, deberán de ganar y esperar resultados para saber si acceden a la próxima Sudamericana.

El domingo 23 de noviembre se cierra la fecha con cinco partidos en simultáneo desde distintos escenarios. La pelea por el descenso y el último cupo a la Sudamericana nos dejará minutos de suspenso. En Huancayo, Sport Huancayo recibe a un Cusco FC que solo necesita ganar y asegura el segundo lugar de a la tabla acumulada. En el caso del ‘Rojo Matador’ necesita los tres puntos y esperar otros resultados.

Alianza Lima, por su parte, debe de ganar y solo la caída de Cusco FC lo hará segundo en la tabla acumulada. Eso sí, reciben a un UTC que también necesita ganar para no peligrar su permanencia en la máxima categoría. El ‘Gavilán del Norte’ se medirá ante un rival muy complicado.

Los otros tres duelos serán Cienciano vs. Ayacucho FC, a la espera del fallo para los ‘Zorros’ por el partido ante Comerciantes Unidos en la fecha 18. El encuentro no culminó por incidentes desde la tribuna y desde la FPF aún no existe un pronunciamiento oficial.

Alianza Universidad (ya descendido) recibe a Juan Pablo II que solo necesita ganar para salvarse y jugar la Liga 1 en 2026. Por último, Comerciantes Unidos será local ante ADT en Cutervo, a la espera de un triunfo para quedarse. Cabe resaltar que Melgar y Deportivo Garcilaso descansan en esta última fecha.

Partidos programados de la fecha 19:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 16/11 FINAL Sport Boys 0-1 Alianza Atlético Miguel Grau GOLPERU 19/11 3:00 p.m. Atlético Grau vs. Sporting Cristal Campeones del 36 L1 MAX 22/11 3:30 p.m. Los Chankas vs. Universitario Los Chankas L1 MAX 23/11 3:00 p.m. Sport Huancayo vs. Cusco FC IPD Huancayo L1 MAX 23/11 3:00 p.m. Alianza Universidad vs. Juan Pablo II Heraclio Tapia L1 MAX 23/11 3:00 p.m. Cienciano vs. Ayacucho FC Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 23/11 3:00 p.m. Alianza Lima vs. UTC Alejandro Villanueva L1 MAX 23/11 3:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. ADT Germán Contreras L1 MAX

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 16 12 4 0 28 10 18 40 2 Cusco FC* 16 10 3 3 27 14 13 33 3 Sporting Cristal 16 8 4 4 27 12 15 28 4 Alianza Lima 16 8 4 4 27 19 8 28 5 Melgar 17 6 7 4 24 17 7 25 6 Garcilaso 17 6 7 4 20 21 -1 25 7 Cienciano 16 7 3 6 23 20 3 24 8 ADT 16 7 3 6 19 20 -1 24 9 Los Chankas 16 8 0 8 18 27 -9 24 10 Alianza Atlético 17 6 5 6 15 13 3 23 11 Comerciantes Unidos 16 6 4 6 17 22 -5 22 12 Sport Huancayo* 16 5 3 8 27 26 1 18 13 Ayacucho FC 16 5 2 9 16 24 -8 17 14 Atlético Grau 16 4 4 8 18 22 -4 16 15 Sport Boys* 17 4 4 9 14 25 -11 16 16 Juan Pablo II 16 3 5 8 13 20 -7 14 17 Alianza Universidad 16 4 2 10 20 33 -13 14 18 UTC* 16 3 4 9 16 25 -9 13 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 34 24 7 3 66 22 44 79 2 Cusco FC 34 20 7 7 61 34 27 67 3 Alianza Lima* 34 19 8 7 50 30 20 65 4 Sporting Cristal* 34 18 6 10 58 36 19 60 5 Alianza Atlético* 35 17 6 12 43 30 13 57 6 Melgar 35 14 14 7 52 37 15 56 7 Garcilaso 35 14 10 12 48 40 8 52 8 Sport Huancayo 34 14 6 14 50 47 3 48 9 ADT 34 13 9 12 43 50 -7 48 10 Cienciano 34 12 11 11 52 45 7 47 11 Los Chankas 34 13 8 13 42 52 -10 47 12 Atlético Grau 34 9 11 14 41 45 -5 38 13 Sport Boys* 35 9 9 17 40 53 -13 36 14 Juan Pablo II 34 8 9 17 30 47 -15 33 15 Comerciantes Unidos* 34 8 9 17 34 53 -19 33 16 Ayacucho FC 34 9 5 20 30 51 -21 32 17 UTC 34 8 8 18 33 59 -26 32 18 Alianza Universidad 34 6 7 21 36 66 -30 25 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

