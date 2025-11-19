El Torneo Clausura llegó a su fecha final. Si bien Universitario de Deportes se coronó como tricampeón nacional en la jornada 16, el resto de equipos aún no define su destino en la temporada 2025 de la Liga 1. Cusco FC y Alianza Lima pelean por la clasificación directa a la final del play-off por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores. Por otro lado, conoceros al último clasificado a la Copa Sudamericana y también a quién dirá adiós a la máxima categoría. Todos los detalles en la siguiente nota.
La última jornada inició el pasado domingo 16 de noviembre con el partido entre Sport Boys y Alianza Atlético. El ‘Vendaval’ consiguió la victoria de 1-0 en el estadio Miguel Grau del Callao y cerró una gran temporada en el quinto lugar de la tabla acumulada, asegurando su clasificación a la Copa Sudamericana 2025.
El miércoles 19 de noviembre, Sporting Cristal y Atlético Grau se enfrentan en el estadio Campeones del 36. Los celestes irán con un equipo alterno, teniendo en cuenta que ya aseguraron su presencia en el play-off por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores.
Para el día sábado 22 de noviembre, Universitario visitará a Los Chankas. Si bien los cremas ya se consagraron como campeones de la temporada, quieren cerrar invictos y con una victoria. Por el lado de los locales, deberán de ganar y esperar resultados para saber si acceden a la próxima Sudamericana.
El domingo 23 de noviembre se cierra la fecha con cinco partidos en simultáneo desde distintos escenarios. La pelea por el descenso y el último cupo a la Sudamericana nos dejará minutos de suspenso. En Huancayo, Sport Huancayo recibe a un Cusco FC que solo necesita ganar y asegura el segundo lugar de a la tabla acumulada. En el caso del ‘Rojo Matador’ necesita los tres puntos y esperar otros resultados.
Alianza Lima, por su parte, debe de ganar y solo la caída de Cusco FC lo hará segundo en la tabla acumulada. Eso sí, reciben a un UTC que también necesita ganar para no peligrar su permanencia en la máxima categoría. El ‘Gavilán del Norte’ se medirá ante un rival muy complicado.
Los otros tres duelos serán Cienciano vs. Ayacucho FC, a la espera del fallo para los ‘Zorros’ por el partido ante Comerciantes Unidos en la fecha 18. El encuentro no culminó por incidentes desde la tribuna y desde la FPF aún no existe un pronunciamiento oficial.
Alianza Universidad (ya descendido) recibe a Juan Pablo II que solo necesita ganar para salvarse y jugar la Liga 1 en 2026. Por último, Comerciantes Unidos será local ante ADT en Cutervo, a la espera de un triunfo para quedarse. Cabe resaltar que Melgar y Deportivo Garcilaso descansan en esta última fecha.
Partidos programados de la fecha 19:
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|CANAL
|16/11
|FINAL
|Sport Boys 0-1 Alianza Atlético
|Miguel Grau
|GOLPERU
|19/11
|3:00 p.m.
|Atlético Grau vs. Sporting Cristal
|Campeones del 36
|L1 MAX
|22/11
|3:30 p.m.
|Los Chankas vs. Universitario
|Los Chankas
|L1 MAX
|23/11
|3:00 p.m.
|Sport Huancayo vs. Cusco FC
|IPD Huancayo
|L1 MAX
|23/11
|3:00 p.m.
|Alianza Universidad vs. Juan Pablo II
|Heraclio Tapia
|L1 MAX
|23/11
|3:00 p.m.
|Cienciano vs. Ayacucho FC
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|23/11
|3:00 p.m.
|Alianza Lima vs. UTC
|Alejandro Villanueva
|L1 MAX
|23/11
|3:00 p.m.
|Comerciantes Unidos vs. ADT
|Germán Contreras
|L1 MAX
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
