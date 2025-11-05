El Torneo Clausura mantiene su curso y solo quedan dos fechas por disputarse. Si bien Universitario de Deportes se coronó como tricampeón nacional en la jornada 16, el resto de equipos aún no define su destino en la temporada 2025 de la Liga 1. Cusco FC y Alianza Lima pelean por la clasificación directa a la final del play-off por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores. Por lo que el duelo pendiente de los íntimos en Andahuaylas será clave para recuperar el segundo lugar en el Acumulado pensando en los play-offs. Todos los detalles en la siguiente nota.

Alianza Lima afronta este partido con la mente puesta únicamente en la tabla acumulada, ya que el título quedó en manos de Universitario. El objetivo es asegurar los puntos necesarios para clasificar directamente a la final de los play-offs de la Copa Libertadores 2026. Una victoria les daría la tranquilidad de fin de temporada.

Alianza llegará con algunas novedades, como el regreso del uruguayo Pablo Ceppelini, aunque también una larga lista de ausencias como Guillermo Enrique, Miguel Trauco y Alessandro Burlamaqui. Por otro lado, Marco Huamán y Ricardo Lagos serán titulares en los laterales.

Los Chankas, por su parte, tienen su partido más importante del año jugando en su temido fortín de Andahuaylas, donde la altura de la sierra central se convierte en el principal aliado y el mayor obstáculo físico para el rival. El equipo local buscará asegurar su histórico cupo a la Copa Sudamericana 2026 usando el desgaste y el ahogo de Alianza como estrategia principal.

La clave de Los Chankas será aprovechar su localía de la mano de José Manzaneda, quien buscará aplicar la ‘ley del ex’. “El cariño siempre está, estuve unos años ahí donde supe campeonar también. Mencionar a Alianza es alegría también”, declaró en la previa el volante con pasado en Matute.

Partidos reprogramado de la fecha 9:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 5/11 3:15 p.m. Los Chankas vs. Alianza Lima Los Chankas L1 MAX

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 15 12 3 0 28 10 18 39 2 Cusco FC* 15 9 3 3 24 14 10 30 3 Sporting Cristal 15 7 4 4 25 11 14 25 4 Alianza Lima 15 7 4 4 25 18 7 25 5 Melgar 17 6 7 4 24 17 7 25 6 Cienciano 15 7 3 5 22 18 4 24 7 Garcilaso 16 6 6 4 20 21 -1 24 8 Los Chankas 14 8 0 6 17 21 -7 24 9 Comerciantes Unidos 15 6 4 5 17 21 -3 22 10 ADT 15 6 3 6 18 20 -2 21 11 Alianza Atlético 15 4 5 6 12 11 1 17 12 Atlético Grau 15 4 4 5 17 19 -2 16 13 Sport Boys* 15 4 4 7 13 20 -7 16 14 Sport Huancayo* 15 4 3 8 24 26 -2 15 15 Ayacucho FC 15 4 2 9 15 24 -9 14 16 Alianza Universidad 15 4 2 9 19 31 -12 14 17 UTC 15 3 4 8 15 21 -6 13 18 Juan Pablo II* 15 2 5 8 10 19 -9 11 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 33 24 6 3 66 22 44 78 2 Cusco FC * 33 19 7 7 58 34 24 64 3 Alianza Lima 33 18 8 7 46 29 21 62 4 Sporting Cristal* 33 17 6 10 56 35 18 57 5 Melgar 35 14 14 7 52 37 15 56 6 Alianza Atlético* 33 15 6 12 40 29 11 51 7 Garcilaso 34 14 9 12 48 40 8 51 8 Cienciano 33 12 11 10 51 43 8 47 9 Los Chankas 32 13 8 11 41 49 -8 47 10 Sport Huancayo 33 13 6 14 47 47 0 45 11 ADT 33 12 9 12 42 50 -8 45 12 Atlético Grau 33 9 11 13 40 43 -3 38 13 Sport Boys* 33 9 9 15 39 48 -9 36 14 Comerciantes Unidos 33 8 9 16 34 51 -19 33 15 UTC * 33 8 8 17 33 56 -23 32 16 Juan Pablo II 33 7 9 17 30 47 -17 30 17 Ayacucho FC 33 8 5 20 29 51 -22 29 18 Alianza Universidad 33 6 7 20 34 64 -27 25 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

