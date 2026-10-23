El Torneo Clausura 2026 entra en una etapa decisiva y este viernes 23 de octubre comenzará la fecha 13, con varios equipos en plena lucha por quedarse con el primer lugar. Sporting Cristal lidera la tabla con 25 puntos, los mismos que Sport Huancayo, pero cuenta con una mejor diferencia de goles. Universitario de Deportes aparece tercero con 24 unidades, mientras que Alianza Lima, Juan Pablo II, Melgar, Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético suman 22 puntos. Con esta diferencia tan corta, cualquier tropiezo podría cambiar el panorama en la parte alta del campeonato.

La jornada comenzará este viernes con dos encuentros. A la 1:00 p.m., UTC recibirá a Melgar en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, mientras que Atlético Grau enfrentará a ADT desde las 3:15 p.m. en el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo, en Piura. El conjunto arequipeño necesita sumar para mantenerse cerca de los primeros puestos, mientras que ADT buscará recuperar terreno para seguir soñando con quedarse en Primera División.

El sábado 24 de octubre, Sport Huancayo será uno de los primeros protagonistas cuando reciba a Alianza Atlético desde las 12:45 p.m. en el Estadio IPD de Huancayo. El cuadro huancaíno comparte la punta con Sporting Cristal y necesita una victoria para continuar en la pelea. Sin embargo, el rival de turno también llega con aspiraciones de escalar posiciones, pues suma 22 unidades y todavía tiene posibilidades de meterse en la disputa por el liderato.

Más tarde, a las 3:15 p.m., Sporting Cristal tendrá una visita exigente frente a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los dirigidos por Roberto Mosquera llegan como líderes por diferencia de goles y buscarán defender esa posición en una plaza siempre complicada. Su rival marcha con 18 puntos y necesita hacerse fuerte en casa para acercarse a los puestos de vanguardia. Para los celestes, conseguir los tres puntos será fundamental antes de afrontar un calendario que también incluye un esperado enfrentamiento contra Alianza Lima en la siguiente jornada.

El cierre del sábado tendrá como protagonistas a Universitario y Juan Pablo II College, que se enfrentarán desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental. Los cremas llegan motivados tras golear a Alianza Atlético y buscarán aprovechar su condición de local para acercarse al primer lugar. No obstante, el equipo de Chongoyape también pelea arriba: tiene 22 puntos y ocupa el cuarto puesto. Por ello, el encuentro representa una oportunidad importante para ambos, en una tabla donde cada victoria puede marcar diferencias.

La jornada del domingo 25 de octubre comenzará a las 11:00 a.m. con el partido entre Comerciantes Unidos y Cienciano en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. El cuadro cusqueño necesita sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura, mientras que el conjunto local buscará aprovechar su localía.

Más tarde, a la 1:15 p.m., Alianza Lima visitará a CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre. Los blanquiazules están obligados a ganar para seguir cerca de los primeros puestos y no perder terreno frente a Sporting Cristal y Universitario. La jornada dominical también tendrá los encuentros entre Sport Boys y FC Cajamarca desde las 3:30 p.m. en el Estadio Miguel Grau y Deportivo Garcilaso frente a Los Chankas a las 6:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Partidos de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 23/10 1:00 p.m. UTC vs. Melgar Héroes de San Ramón 23/10 3:15 p.m. Atlético Grau vs. ADT Municipal Ambrosio Maco Arroyo 24/10 12:45 p.m. Sport Huancayo vs. Alianza Atlético IPD de Huancayo 24/10 3:15 p.m. Cusco FC vs. Sporting Cristal Inca Garcilaso de la Vega 24/10 8:30 p.m. Universitario vs. Juan Pablo II College Monumental 25/10 11:00 a.m. Cienciano vs. Comerciantes Unidos Juan Maldonado Gamarra 25/10 1:15 p.m. CD Moquegua vs. Alianza Lima 25 de Noviembre 25/10 3:30 p.m. Sport Boys vs. FC Cajamarca Miguel Grau 25/10 6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. FC Cajamarca Inca Garcilaso de la Vega

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 12 8 1 3 25 12 23 25 2 Sport Huancayo 12 8 1 3 19 14 5 25 3 Universitario 12 7 3 2 24 19 5 24 4 Juan Pablo II 12 6 4 2 23 13 10 22 5 Melgar 12 6 4 2 22 13 9 22 6 Deportivo Garcilaso 12 7 1 4 20 11 9 22 7 Alianza Lima 12 6 4 2 19 12 7 22 8 Alianza Atlético 12 7 1 4 24 21 3 22 9 Cusco 12 6 0 6 21 18 3 18 10 Sport Boys 12 5 3 4 15 12 3 18 11 Atlético Grau 12 5 2 5 15 16 3 17 12 Cienciano 12 4 2 6 15 18 -3 14 13 Los Chankas 12 3 3 6 13 25 -12 12 14 FC Cajamarca 12 3 2 7 18 25 -7 11 15 Comerciantes Unidos 12 2 4 6 20 23 -3 10 16 CD Moquegua 12 2 4 6 8 19 -11 10 17 ADT 12 1 3 8 8 23 -15 6 18 UTC 12 0 2 10 11 25 -14 -3

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 29 18 8 3 49 20 29 62 2 Universitario 29 15 8 6 49 34 15 53 3 Melgar 29 14 8 7 51 33 18 50 4 Deportivo Garcilaso 29 14 6 9 41 29 12 48 5 Cienciano 29 14 5 10 49 40 9 47 6 Los Chankas 29 13 7 9 38 46 -8 46 7 Cuscoo FC 29 14 3 12 42 42 0 45 8 Sporting Cristal 29 13 5 11 53 42 11 44 9 Alianza Atlético 29 12 7 10 44 39 5 43 10 Sport Huancayo 29 12 5 12 41 47 -4 41 11 Juan Pablo II 29 10 8 11 45 53 -8 38 12 Sport Boys** 29 10 8 11 30 31 -1 34 13 Atlético Grau 29 9 6 14 26 34 -8 33 14 Comerciantes Unidos 29 7 10 12 38 44 -6 31 15 CD Moquegua 29 7 7 15 25 43 -18 28 16 FC Cajamarca**** 29 7 7 15 41 53 -12 26 17 ADT*** 29 6 8 15 30 44 -14 25 18 UTC* 29 4 8 17 32 52 -20 10

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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