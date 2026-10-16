El Torneo Clausura ingresa a su etapa más decisiva y poco a poco vamos conociendo a los clubes que se sostendrán hasta la recta final como los candidatos que pelearán por el título de la Liga 1 2026. Este fin de semana se disputará la doceava jornada del segundo certamen de la temporada, donde Sporting Cristal arranca como líder con 22 puntos. En esta nota conocerás cómo van quedando los resultados y el movimiento de la tabla de posiciones.

La jornada comenzará este viernes 16 de octubre con dos encuentros. A la 1:00 p. m., Sport Huancayo recibirá a Cusco FC en el IPD Huancayo, mientras que, a las 3:30 p. m., Los Chankas se enfrentarán a ADT en Andahuaylas.

La actividad continuará el sábado 17 de octubre con cuatro partidos. A las 11:00 a. m., Sporting Cristal chocará con C. Unidos en el estadio Alberto Gallardo, en un encuentro importante para los celestes, que buscarán seguir sumando en la recta final del campeonato.

Más tarde, a las 3:00 p. m., Juan Pablo II se medirá ante Sport Boys en el estadio C. D. Juan Pablo II. Ambos equipos intentarán conseguir un resultado positivo en una jornada que puede ser clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

Por la noche, a las 6:00 p. m., FBC Melgar recibirá a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental de la UNSA. El conjunto cusqueño buscará recuperarse tras su reciente derrota frente a Sport Huancayo, mientras que el ‘Dominó’ intentará hacerse fuerte en casa.

El plato fuerte del sábado llegará a las 8:30 p. m., cuando Alianza Lima reciba a Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules buscarán aprovechar la localía para sumar tres puntos importantes en su lucha por mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura.

La fecha continuará el domingo 18 de octubre con otros tres compromisos. A la 1:00 p. m., FC Cajamarca enfrentará a CD Moquegua en el estadio Héroes de San Ramón, en un duelo en el que ambos conjuntos buscarán cerrar la jornada con una victoria.

Luego, a las 3:30 p. m., Alianza Atlético recibirá a Universitario de Deportes en el estadio IPD Mansiche de Trujillo. El equipo sullanense jugará fuera de su ciudad ante los cremas, en uno de los partidos más atractivos de la fecha 12.

Finalmente, Cienciano y UTC cerrarán la jornada dominical desde las 6:30 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El ‘Papá’ buscará aprovechar su condición de local, mientras que el conjunto cajamarquino intentará llevarse puntos importantes en su visita al Cusco.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 16/10 1:00 p.m. Sport Huancayo vs. Cusco FC IPD Huancayo 16/10 3:30 p.m. Los Chankas vs. ADT Los Chankas 17/10 3:00 p.m. Juan Pablo II vs. Sport Boys C.D. Juan Pablo II 17/10 6:00 p.m. Melgar vs. Deportivo Garcilaso Monumental UNSA 17/10 8:30 p.m. Alianza Lima vs. Atlético Grau Alejandro Villanueva 18/10 11:00 a.m. Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos Alberto Gallardo 18/10 1:15 p.m. FC Cajamarca vs. CD Moquegua Héroes de San Ramón 18/10 3:30 p.m. Alianza Atlético vs. Universitario IPD Mansiche 18/10 6:30 p.m. Cienciano vs. UTC Inca Garcilaso de la Vega

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 11 7 1 3 21 10 21 22 2 Deportivo Garcilaso 11 7 1 3 18 7 11 22 3 Alianza Atlético 11 7 1 3 23 18 5 22 4 Sport Huancayo 11 7 1 3 17 13 4 22 5 Universitario 11 6 3 2 21 18 3 21 6 Juan Pablo II 11 5 4 2 21 13 8 19 7 Melgar 11 5 4 2 18 11 7 19 8 Alianza Lima 11 5 4 2 16 11 5 19 9 Sport Boys 11 5 3 3 15 10 5 18 10 Cusco FC 11 6 0 5 20 16 4 18 11 Atlético Grau 11 5 2 4 14 13 1 17 12 Cienciano 11 3 2 6 14 18 -4 11 13 FC Cajamarca 11 3 2 6 18 24 -6 11 14 Comerciantes Unidos 11 2 4 5 18 19 -1 10 15 Los Chankas 11 2 3 6 11 24 -13 9 16 CD Moquegua 11 1 4 6 7 19 -12 7 17 ADT 11 1 3 7 7 21 -14 6 18 UTC 11 0 2 9 11 25 -14 -3

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 28 17 8 3 46 19 27 59 2 Universitario 28 14 8 6 45 33 12 50 3 Deportivo Garcilaso 28 14 6 8 39 25 14 48 4 Melgar 28 13 8 7 47 31 16 47 5 Cusco FC 28 14 3 11 41 40 1 45 6 Cienciano 28 13 5 10 48 40 8 44 7 Alianza Atlético 28 12 7 9 43 35 8 43 8 Los Chankas 28 12 7 9 36 45 -9 43 9 Sporting Cristal 28 12 5 11 49 40 9 41 10 Sport Huancayo 28 11 5 12 39 46 -5 38 11 Juan Pablo II 28 9 8 11 43 53 -10 35 12 Sport Boys** 28 10 8 10 30 29 1 34 13 Atlético Grau 28 9 6 13 25 31 -6 33 14 Comerciantes Unidos 28 7 10 11 36 40 -4 31 15 FC Cajamarca**** 28 7 7 14 41 51 -11 26 16 ADT*** 28 6 6 15 30 43 -13 25 17 CD Moquegua 28 6 7 15 24 43 -19 25 18 UTC* 28 4 8 16 32 51 -19 10

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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