La pelea por el Torneo Apertura 2026 está cada vez más cerca de definirse. A falta de dos jornadas, Alianza Lima y Los Chankas se mantienen como los principales candidatos al título. Los blanquiazules vencieron a Cienciano en Cusco y prácticamente lo dejaron fuera de la lucha al sacarle nueve puntos de ventaja. Por su parte, Los Chankas derrotaron 1-0 a CD Moquegua y quedaron a solo tres unidades de Alianza. Todo se resolverá en la fecha 16, cuando ambos se enfrenten en el Estadio Alejandro Villanueva.

El cuadro blanquiazul llega como líder y depende únicamente de sus propios resultados para consagrarse campeón. Los dirigidos por Pablo Guede han mantenido una notable regularidad a lo largo del campeonato, registrando solo una derrota, la cual se produjo en condición de visitante.

El principal punto fuerte de Alianza Lima ha sido su localía, donde ha conseguido seis victorias y un empate en los siete partidos que ha disputado en casa durante el torneo. En condición de visitante, el cuadro blanquiazul también ha mostrado solidez al registrar cinco triunfos, dos empates y una derrota, siendo esta su única caída en lo que va del campeonato.

Alianza Lima derrotó a Cienciano en la fecha 15 del Apertura. (Foto: Alianza Lima)

En la próxima jornada, Alianza Lima enfrentará a Los Chankas, su rival directo durante gran parte del torneo. El encuentro se disputará este sábado a las 8:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Posteriormente, los blanquiazules visitarán a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón, donde, si logran un resultado favorable ante los andahuaylinos, podrían llegar ya consagrados como campeones del Apertura.

Por el lado de Los Chankas, el cuadro andahuaylino todavía mantiene intacta la ilusión de conquistar el primer gran título de su historia. El equipo de Walter Paolella sabe que no dependen de sí mismo y deberán ganar sus próximos partidos para contar con opciones de ganar el título.

Los Chankas enfrentarán a Alianza Lima en busca del Apertura. (Foto: Los Chankas)

Luego de enfrentar a Alianza Lima, Los Chankas recibirán a UTC de Cajamarca en el Estadio Los Chankas, donde estarán obligados a ganar y esperar otros resultados. En caso logren derrotar a los blanquiazules en la jornada 16, el cuadro andahuaylino aún deberá estar atento a la diferencia de gol, ya que actualmente no es favorable en comparación con Alianza.

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