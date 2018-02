Torneo de Verano: mira la programación completa de la fecha 2

Se jugó la primera fecha del Torneo de Verano y los hinchas ya se emocionan con lo que pueden dar sus equipos en esta primera competencia de 2018. La segunda fecha se jugará este fin de semana y aquí te jugamos toda la programación.

Alianza Lima visitará a Ayacucho FC, Universitario de Deportes recibirá a UTC y Sporting Cristal por fin debutará ante Sport Rosario en Lima.

El Torneo de Verano recién arranca pero los duelos se disputan con todo. Cada equipo quiere demostrar que tiene condiciones para obtener la primera corona de 2018.

Torneo de Verano: resultados y tabla de posiciones de la primera fecha

Viernes 9 de febrero



Real Garcilaso vs. Deportivo Municipal

Hora: 3 p.m.

Estadio: Garcilaso de La Vega de Cusco



Sábado 10 de febrero



Cantolao vs. Sport Huancayo

Hora: 1.45 p.m.

Estadio: Miguel Grau de Callao



Ayacucho FC vs. Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Municipal de Huanta



Universitario de Deportes vs. UTC

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Monumental de Lima



Melgar vs. Sport Boys

Hora: 8 p.m.

Estadio: UNSA de Arequipa



Domingo 11 de febrero



Comerciantes Unidos vs. San Martín

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Carlos Olivares de Guadalupe



Sporting Cristal vs. Sport Rosario

Hora: 4 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo de Lima



Lunes 12 de febrero



Unión Comercio vs. Binacional

Hora: 3 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba



