Universitario de Deportes decidió retirar de la programación del espectáculo por su aniversario a la agrupación La Bella Luz, luego de que Naldy Saldaña, ahora exintegrante de la orquesta de cumbia, presentó una denuncia contra César Sánchez Chavesta, el director de la orquesta, y mostró videos de los hechos por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual.

“El Club Universitario de Deportes informa a sus hinchas y al público en general que, en coordinación con las empresas (...), organizadoras del espectáculo musical programado en la explanada sur del Estadio Monumental con motivo del U Fest, se ha decidido retirar de la programación a la agrupación La Bella Luz”, indica el comunicado del cuadro crema en sus redes sociales.

De paso, confirmó que “esta decisión ha sido adoptada tras la difusión pública de graves denuncias que involucran a uno de los integrantes de la referida agrupación. Como institución, rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad de las personas (...). Del mismo modo, expresamos nuestra solidaridad con la denunciante”.

Eso sí, Universitario informó que el resto de la programación artística del U Fest se realizará con total normalidad, conforme al cronograma previsto. “En las próximas horas anunciaremos a la agrupación internacional que se incorporará a la programación en reemplazo de La Bella Luz”, publicaron para cerrar el comunicado.

Comunicado de Universitario de Deportes en sus redes sociales. (Foto: @Universitario)

U Fest por los 102 años de Universitario

En el marco de su 102.° aniversario, Universitario de Deportes presenta “U Fest”, una experiencia única que reunirá a hinchas de todas las generaciones en una jornada llena de emoción, música, entretenimiento y el reencuentro con las grandes figuras que marcaron la historia del club. La cita será el próximo 8 de agosto, desde las 12:00 p. m., en la Arena Monumental. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

La música será uno de los grandes protagonistas de la celebración con un espectacular cartel integrado por Combinación de La Habana, Los Mirlos, Río, You Salsa y Tourista, además de otros artistas invitados que pondrán el ritmo a una jornada pensada para que toda la familia crema celebre por todo lo alto los 102 años del club.

Uno de los principales atractivos será el Circuito Inmersivo, una experiencia audiovisual desarrollada con pantallas LED, sonido envolvente e iluminación inteligente que permitirá a los asistentes hacer un viaje por los momentos más importantes de la historia de Universitario de Deportes. El recorrido llevará al público desde la fundación del club hasta sus grandes campeonatos, campañas internacionales e ídolos históricos, además de mostrar la evolución del Estadio Monumental, la pasión de la Trinchera e hinchada y la visión del presente y futuro de la institución.

La celebración también contará con un exclusivo Hall de la Fama, un espacio creado para rendir homenaje a quienes hicieron grande al club. Allí participarán leyendas, exjugadores, exentrenadores, futbolistas del plantel actual e invitados especiales, quienes compartirán con los asistentes mediante sesiones de autógrafos, fotografías y entrevistas en vivo, convirtiendo este homenaje en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

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