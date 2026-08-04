Luego de la última derrota por 2-0 a manos de Cienciano, en Universitario de Deportes se respira un ambiente de dudas. El rendimiento del equipo no ha sido el mejor en lo que va del Torneo Clausura y, pese a las dos victorias en las primeras jornadas, el colectivo sigue dejando muchas interrogantes. En medio de esto, en las últimas horas se aclaró el panorama sobre las especulaciones que hablaban acerca de la salida de una pieza que fue parte de los títulos del 2024 y 2025.

Con el mercado de pases moviéndose constantemente, en estos días surgieron rumores sobre una inminente partida de Jairo Concha al exterior. Sin embargo, según informaron en Hablemos de MAX, hasta el momento no ha llegado ninguna oferta formal por el volante. Así pues, en Universitario están tranquilos y enfocados con los retos que se avecinan por el Torneo Clausura.

Eso sí, es posible que la agencia que representa al mediocampista esté trabajando en encontrarle un equipo en el exterior, buscando que su patrocinado dé un salto importante en su carrera profesional. No obstante, mientras no haya un ofrecimiento concreto en la mesa de la ‘U’, todo sigue como hasta ahora. Ojo, el futbolista tiene contrato con los merengues hasta finales de este 2026.

Jairo Concha sigue firme en Universitario en medio de rumores sobre su posible salida. (Foto: GEC)

Otro detalle explicado por la citada fuente, es que por el momento en tienda crema no se hablará nada acerca de las renovaciones de algunos futbolistas que vencen contrato. En Universitario no quieren perder el foco del campeonato y esperarán a que haya un contexto ideal para ir definiendo esos detalles pensando en la campaña del 2027.

Quien sí tiene todo listo para dejar Universitario es Jesús Castillo, quien será nuevo futbolista del Espérance de la Liga de Túnez. El conjunto africano cerró la transferencia por 700 mil dólares, dejándole a la ‘U’ el 20% del futbolista ante una futura venta. Con esto, Héctor Cúper tendrá un volante de marca menos, por lo que tendrá que gestionar mejor sus piezas para los próximos partidos.

De los que tiene en la plantilla, si es que Cúper utilizará un solo volante central para enfrentar a Sporting Cristal, tendrá que decantarse entre Jorge Murrugarra y Juan Manuel Requena. Si el plan es otro opta por poner dos mediocampistas en la zona central, tiene más variantes a la mano. Todo esto se definirá con el correr de los días, donde también decidirá la alineación titular que parará este viernes en el Estadio Monumental.

Universitario recibirá a Universitario por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Paloma del Solar)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 2-0 ante Cienciano, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 7 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR