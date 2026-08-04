Sin competición internacional de por medio tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana a manos de RB Bragantino, en Sporting Cristal son conscientes que tienen que apostar al todo o nada en la Liga 1, sobre todo para pasar página del primer semestre tan malo que tuvieron. En ese sentido, el partido de este fin de semana frente a Universitario de Deportes se siente como una final, por lo que se están jugando ambos equipos en este arranque del Torneo Clausura.

Los rimenses llegan a este encuentro después de vencer por 2-0 a Juan Pablo II College, mientras que los cremas cayeron por el mismo marcador a manos de Cienciano en Cusco. Con estos ingredientes de por medio, uno de los titulares que se ha ganado un espacio en ‘SC’ en este segundo semestre de la temporada se refirió a lo que se vivirá este fin de semana en Ate: Ian Wisdom.

Aunque en su momento perdió espacio en el equipo titular con los anteriores técnicos, la llegada de Roberto Mosquera ha significado una nueva oportunidad para Wisdom y este ha sabido aprovecharla. Su recorrido es fundamental dentro del plan de juego de los celestes, teniendo una constante participación en la creación en el centro del campo y cada vez que le toca pisar el área.

En una reciente entrevista con Fútbol Como Cancha, programa de RPP Noticias, el volante de 20 años reconoció que, si bien disfrutaron del triunfo sobre Juan Pablo II, ahora solo están enfocados en el reto que tienen este fin de semana frente a la ‘U’. “Nosotros ya estamos concentrados en el partido. Fue muy importante el triunfo, esos tres puntos, y con el arco en cero. Ahora miramos el partido ante la ‘U’”, comentó.

Ian Wisdom se perfila como titular en Sporting Cristal para enfrentar a Universitario. (Foto: Sporting Cristal)

En esa misma línea, además de darle importancia a los tres puntos en casa, Ian valoró el hecho de haber mantenido el arco en cero, algo que les estaba costando en duelos previos. “Vamos a salir a ganar el partido ante Universitario y llevarnos los tres puntos. Ya estamos concentrados en el partido del viernes. Fueron importantes los puntos conseguidos contra Juan Pablo II y haber mantenido el arco en cero”, acotó.

Al ser consultado sobre el respaldo que ha recibido de Roberto Mosquera desde su regreso al club, el joven mediocampista destacó lo que le pide cada vez que es considerado en el equipo. “El profesor Mosquera me pide que dé todo, brindarle dinámica al equipo y el recorrido que sirve en el partido. Busco replicar lo que hago en los entrenamientos”, añadió.

En Sporting Cristal hay optimismo para sacar un buen resultado ante Universitario, pues ganar es el único escenario que les sirve para dar un golpe de autoridad en el campeonato y demostrar que pueden levantarse para dar pelea por el título nacional. Veremos qué estrategia aplica Roberto Mosquera para este encuentro: le disputa el protagonismo del juego a los cremas o prepara un planteamiento más conservador y reactivo.

Ian Wisdom fue titular en Sporting Cristal en el último triunfo sobre Juan Pablo II. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-0 a Juan Pablo II College, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el viernes 7 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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