Universitario de Deportes aseguró la continuidad de una de sus principales figuras en la obtención del tricampeonato. Alex Valera renovó su contrato con el cuadro crema por tres temporadas más y seguirá vinculado a la institución hasta finales de 2029. De esta manera, la decisión pone punto final a las dudas que existían sobre el futuro del delantero.

Según se informó en Hablemos de Max, el delantero ya estampó su firma y continuará en Universitario durante las próximas tres temporadas. En ese sentido, el club logró asegurar a uno de los futbolistas más importantes de su actual proyecto deportivo.

La decisión también responde al deseo del propio futbolista de continuar haciendo historia con la camiseta merengue. Valera había mostrado su predisposición para permanecer en Ate y tendría entre sus objetivos alcanzar los 100 goles con Universitario.

El atacante atraviesa, además, un buen momento durante la presente temporada. Valera viene recuperando protagonismo en el equipo y fue titular en el reciente triunfo por 3-2 ante FC Cajamarca, donde también consiguió marcar uno de los goles de la ‘U’. Con ese tanto, alcanzó los 84 goles con la camiseta crema.

Desde su llegada a Universitario, el delantero se ha convertido en una pieza importante para el conjunto merengue. Registra 183 partidos disputados, 84 goles y 23 asistencias con la institución, números que explican la apuesta del club por extender su permanencia.

La renovación también representa un movimiento importante pensando en los próximos años. Universitario busca mantener una base competitiva para continuar peleando por títulos y, en ese escenario, asegurar la presencia de Valera hasta 2029 le permite contar con una de sus principales alternativas ofensivas a largo plazo.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 3-2 sobre FC Cajamarca, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 6:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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