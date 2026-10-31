El cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos tras el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal sigue siendo un tema del que se hablará hasta que no se aclare si habrá alguna sanción. Esta vez, Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario, fue consultado sobre el incidente y la posibilidad de que el club crema tome alguna postura al respecto.

Al ser preguntado directamente sobre si se adoptaría alguna decisión por lo sucedido en el estadio Alberto Gallardo, el directivo señaló que el asunto será tratado con la dirigencia. Sin embargo, dejó en claro que, por ahora, el equipo está enfocado en sus propios objetivos. “Ya con la directiva, pero estamos nosotros enfocados en la ‘U’, como te digo”, expresó.

García Pye también se refirió al contexto que atraviesa el fútbol peruano y consideró importante que los protagonistas puedan dar el ejemplo, especialmente en un país donde la violencia es una preocupación. “En un país con mucha violencia, es bueno dar el ejemplo, ¿no?”, manifestó durante su diálogo con la prensa.

En esa misma línea, el gerente deportivo crema pidió que no se busquen culpables y que cada institución asuma la responsabilidad que le corresponde. “Aquí no hay que buscar culpables, hay que cada uno hacer lo que le corresponde. Y nosotros vamos a tratar de hacer lo que nos corresponde”, sostuvo.

Consultado sobre la importancia de establecer un precedente para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, García Pye respaldó esa idea y señaló que no se debe convertir el tema en una disputa de acusaciones. “Es bueno marcar un precedente para que no siga sucediendo. Lo peor que podemos hacer es empezar a culpar y acusar. Nosotros vamos a concentrarnos en lo nuestro”, indicó.

Por otro lado, al ser consultado sobre la postura que debería adoptar Universitario frente a este tipo de situaciones, el directivo recordó que las decisiones institucionales corresponden a la dirigencia. “Las políticas del club las maneja Franco, pero ya lo están viendo en la práctica, ¿no?”, respondió.

Finalmente, García Pye aseguró que la ‘U’ debe mantener su enfoque en el trabajo institucional y deportivo. “La ‘U’ siempre ha tenido una política de pensar solamente en sí misma. Han habido roces en algún momento, pero hay que tratar de evitarlos”, concluyó.

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