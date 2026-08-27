Universitario atraviesa un momento de ilusión en el Torneo Clausura y el objetivo del tetracampeonato nacional vuelve a aparecer en el horizonte. Sin embargo, Héctor Cúper tiene claro que todavía queda mucho camino por recorrer y pidió mantener los pies sobre la tierra, especialmente ante la expectativa que existe alrededor del equipo crema. Además del buen presente de Gianluca Lapadula y su sociedad con Alex Valera.

El entrenador argentino reconoció que entiende la ilusión de los hinchas y de todos aquellos que ya empiezan a proyectar lo que podría ocurrir al final de la temporada. No obstante, consideró que su plantel debe mantenerse enfocado en el presente. “Queremos ser campeones, y es verdad, pero para ser campeones vos tenés que ganar partidos y para ganar partidos tenés que pensar en cada partido”, explicó.

Universitario es el tricampeón del fútbol peruano. (Foto: LFP)

En ese sentido, Cúper pidió evitar que los buenos resultados generen un exceso de confianza dentro del grupo. El técnico señaló que lo conseguido hasta ahora ya forma parte del pasado y que el equipo debe continuar trabajando para sostener su rendimiento. “Con lo que vos hiciste no te decís que vas a ganar el próximo partido. Lo que vos hiciste ya está. Vos tenés que seguir trabajando para mejorar”, manifestó.

El estratega también se refirió a las conversaciones que empiezan a aparecer alrededor del futuro de Universitario, especialmente sobre el clásico ante Alianza Lima. Para Cúper, pensar en ese partido cuando todavía quedan compromisos previos sería adelantarse demasiado. “Falta un montón para eso. Yo estoy concentrado en el entrenamiento de mañana”, sostuvo, dejando claro que su prioridad está en el próximo encuentro.

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentarán en la fecha 9 del Torneo Apertura. (Foto: Getty Images)

La euforia es precisamente uno de los aspectos que más quiere controlar el entrenador. Cúper considera que mantener un buen ambiente dentro del vestuario es fundamental, pero sin perder el equilibrio. “La euforia yo siempre digo que es una de las cosas más peligrosas que hay. Te hace perder el equilibrio, te hace perder la realidad y después eso uno lo termina pagando”, afirmó.

El técnico también explicó que una de sus principales tareas desde su llegada fue adaptarse a la realidad del fútbol peruano y, posteriormente, encontrar la mejor manera de hacer funcionar a su equipo. En ese proceso, reconoció que tuvo que modificar algunas ideas luego de comprobar que no estaban dando el resultado esperado. “Si uno cree y se da cuenta que la cosa por acá no va, hay que cambiar”, señaló.

Cúper puso como ejemplo el regreso al sistema que Universitario ya tenía trabajado anteriormente. El argentino reconoció que el equipo no estaba funcionando de la mejor manera con su propuesta inicial y decidió volver a una estructura que el plantel conocía mejor. “El cambio no tiene que ofender ni a un entrenador ni absolutamente a nadie”, explicó, remarcando que ningún técnico posee la verdad absoluta.

Incluso respondió a quienes consideran que la actual versión de Universitario es simplemente una continuidad del equipo que dirigía Jorge Fossati. Cúper tomó esa comparación como una muestra de que los resultados terminan condicionando cualquier análisis. “Si este equipo hoy tuviera cinco puntos, porque puede pasar en el fútbol, sería el equipo de Fossati”, comentó, dejando una reflexión sobre la importancia de no quedarse únicamente con las etiquetas.

Jorge Fosatti en Universitario. (Foto: Getty Images)

Cúper también destacó la sociedad que vienen formando Gianluca Lapadula y Alex Valera en el ataque de Universitario. “Están muy bien los dos. Se nota que se entienden cada día mejor”, señaló el técnico, quien resaltó el trabajo de ambos y, sobre todo, su capacidad goleadora. “El hecho de que tengan gol a nosotros nos da mucha tranquilidad”, añadió.

Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

Finalmente, el entrenador destacó la importancia de conservar la unión del grupo para afrontar los momentos complicados que puedan aparecer. Reconoció que existe una competencia interna porque todos quieren jugar y tener oportunidades, pero consideró que un buen ambiente puede marcar diferencias. “Si hay un buen ambiente donde todo el mundo intenta tirar para el mismo lado, las cosas pueden... podemos ser más optimistas que pesimistas”, sentenció.

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