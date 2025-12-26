Universitario de Deportes dio un primer golpe en el mercado de fichajes con la incorporación de Caín Fara. El defensor argentino, con un amplio recorrido en distintas partes de Sudamérica, llega a Ate no solo para aportar solidez, sino para convertirse en la pieza más versátil del esquema de Javier Rabanal. Su arribo responde a la necesidad del comando técnico de contar con futbolistas capaces de adaptarse a distintos escenarios tácticos y diferentes posiciones, dependiendo del sistema que vaya a utilizar el español.

La principal virtud de Fara es su asombrosa polifuncionalidad, una característica que él mismo se encargó de resaltar durante su presentación en Emelec de Ecuador hace dos temporadas. En aquella ocasión, el rosarino fue tajante al describir su perfil y señalar que puede adaptarse a las necesidades del equipo, lo que habría convencido a la directiva crema para confirmar su contratación.

“Soy un jugador polifuncional, se vio mucho en Aucas, también cuando comenzó mi carrera lo hice de volante tapón, en las selecciones juveniles de Argentina también. Mi puesto natural es defensa central, pero trato de adaptarme mucho al equipo. Trato de adaptarme a lo que necesitemos, sea central, stopper o carrilero”, declaró Fara a principios del 2023.

Dicho esto, el ‘Faraón’ ha jugado en todas las posiciones de la defensa: zaguero central por derecha y por izquierda, stopper por ambos perfiles, líbero, carrilero por derecha y volante central o tapón, de corte más defensivo. De hecho, en Ecuador jugó primero de zaguero y stopper en Aucas, y luego de lateral derecho y back en Emelec. De regreso a Atlanta en Argentina se asentó como defensa central.

Caín Fara, central de 31 años, llega a Universitario tras jugar en Club Atlético Atlanta en 2025. (Foto: Universitario)

Pensando en Universitario, en el dibujo táctico la presencia de Caín Fara ofrece un abanico de soluciones inmediatas. Si el equipo decide defender con línea de tres, su velocidad y lectura de juego lo lo pueden ubicar como stopper, al lado de Anderson Santamaría y Williams Riveros ó Matías di Benedetto. Sin embargo, su despliegue físico también le permite actuar como carrilero, una variante que podría ser clave en las plazas de altura o en partidos de alta intensidad en la Copa Libertadores.

Pero el aporte del argentino no se limita a la línea de fondo. Dependiendo de alguna emergencia, el ‘Faraón’ podría ser una alternativa en el mediocampo, sobre todo ante la partida de Rodrigo Ureña a Millonarios de Colombia. En esa zona, Fara puede ofrecer una salida limpia y agresividad para las recuperaciones, complementándose con Martín Pérez Guedes o Jesús Castillo.

A sus 31 años, el exjugador de Aucas y Tigre llega en una etapa de madurez futbolística ideal para asumir el reto de jugar en el equipo más ganador del Perú. Su experiencia en ligas competitivas y su conocimiento de lo que significa la presión en clubes grandes serán fundamentales para liderar un vestuario que apunta al tetracampeonato. Fara, como primer refuerzo extranjero, tendrá que demostrar en la cancha de inicio que viene a aportar a un equipo ya consolidado.

Con la pretemporada programada para principios de enero, la expectativa por ver a Caín Fara con la camiseta crema es alta entre la hinchada. De dar la talla en los entrenamientos, se perfila como titular indiscutible gracias a su capacidad para adaptarse a múltiples zonas de la cancha. El objetivo es armar el plantel más competitivo para competir en el plano local e internacional y darle alegrías a la hinchada merengue.

Caín Fara completó 31 partidos en la temporada 2025. (Foto: Atlanta)

