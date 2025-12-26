Unión Minas tuvo un desenlace del 2025 de película. Llegó al cuadrangular final de la Copa Perú y perdió en semifinales ante ASA FC de Chancay, sin embargo accedió a la final tras ganar el partido en mesa: su rival incumplió el reglamento al alinear a un futbolista que no estaba habilitado para jugar. Y en la final, el ‘Rodillo Minero’ se impuso en la tanda de penales a Deportivo Anba de Juliaca, también en una definición por penales. Así, el rebautizado equipo histórico del fútbol peruano logró el ascenso a la Liga 2 y sueña con llegar a Primera División en 2026.

Una de las primeras medidas del cuadro de Cerro de Pasco fue anunciar la renovación de su capitán Minzum Quina, de larga experiencia en el fútbol peruano y pieza clave para el ascenso a Liga 2. El defensa de 38 años, campeón nacional con Sporting Cristal y Melgar, jugará un año más en Unión Minas y buscará volver a Liga 1, pues jugó por última vez en dicha categoría en 2024 con la camiseta de Sport Huancayo.

Sumado a la renovación de Quina, Unión Minas anunció en sus redes sociales la continuidad de su entrenador Jesús Álvarez. “Confirmamos la continuidad del Prof. Jesús “El Chasqui” Álvarez como nuestro director técnico, el estratega que lidera un proyecto ganador, sólido y con ADN campeón. Porque los títulos no son casualidad. Se construyen con trabajo, disciplina y convicción. Con la base firme, la ambición intacta y el objetivo claro, vamos por más, decididos a seguir marcando historia y defendiendo nuestros colores con orgullo”, fue el comunicado del cuadro cerreño.

El tacneño de 44 años comenzó en 2017 su carrera como entrenador en José Gálvez de Chimbote. Luego pasó por Sport Loreto, Sport Boys, Ciudad Nueva, AFE Cosmos, Bentín Tacna Heroica -campeón en la Copa Perú 2024- y Las Palmas, clubes de Liga 1, Liga 2 y Copa Perú, antes de llegar en julio de este año a Unión Minas, donde pudo consolidar su proyecto logrando al ansiado ascenso a Segunda División.

El panorama para el 2026 pinta alentador para el exfutbolista, que fue campeón con Sporting Cristal en 2012. Con una pretemporada y la planificación desde el inicio de la temporada, el ‘Chasqui’ buscará hacerse fuerte en casa, sumar la mayor cantidad de puntos en el Daniel Alcides Carrión y firmar su ascenso a la Liga 1 2027. De ser así, Cerro de Pasco volvería a tener fútbol de Primera División luego de 26 años (la última vez fue el Descentralizado 2001).

Jesús 'Chasqui' Álvarez seguirá al mando de Unión Minas. (Foto: Pedro Salazar)

De hecho, en las últimos días surgió la información de que Unión Minas iba a jugar los primeros partidos como local en la Liga 2 en Huánuco (Heraclio Tapia) o Huancayo (IPD) debido a que el césped artificial del estadio Daniel Alcides Carrión de Pasco no cuenta con certificación FIFA Quality Pro. Sin embargo, el ‘Rodillo Minero’ anunció en redes sociales que no hay ninguna confirmación para poder reemplazar su sede a más de 4300 metros sobre el nivel del mar.

“El Club Unión Minas rechaza de manera categórica las falsas informaciones que vienen circulando respecto a una supuesta confirmación del escenario de juego para su participación en la Liga 2. Hasta la fecha no existe una confirmación oficial de estadio, ya que la FPF es la única y máxima entidad competente para realizar las evaluaciones técnicas y otorgar aprobación correspondiente. El club presentará formalmente los estadios alternos que cumplen con los requisitos establecidos por el reglamento, y será la FPF quien realice las inspecciones y evaluaciones respectivas para determinar el escenario oficial de competencia”, comunicó el club.

Por lo pronto, con la confirmación de la continuidad de Jesús Álvarez en el banquillo y su capitán Minzum Quina, el cuadro de Cerro de Pasco también presentó a su primer refuerzo: el volante Denylson Chávez, quien jugó en Tiro 28 a principios de año, luego jugó en Binacional y con el descenso del ‘Poderoso del Sur’ reforzó a FC Cajamarca, siendo parte del plantel que logró el ascenso a Liga 1.

Esperando la confirmación de su sede alterna para disputar la Liga 2, Unión Minas Centromin espera sumar más refuerzos antes del final de año y armar un plantel competitivo para pelear uno de los boletos de ascenso junto a los 17 equipos restantes que buscan el mismo objetivo. Si se hacen fuertes en la altura, serán un duro competidor para cualquier rival.

El 'Rodillo Minero' anunció la renovación de su capitán Minzum Quina. (Foto: Unión Minas)

Los 18 equipos que disputarán la Liga 2 2026

Academia Cantolao ADA de Jaén Bentín Tacna Heroica Carlos A. Mannucci Comerciantes FC Deportivo Llacuabamba FC San Marcos Pirata FC Santos FC Nazca Unión Comercio Universidad César Vallejo Universidad San Martín Alianza Universidad (Descendido de Liga 1) Ayacucho FC (Descendido de Liga 1) Deportivo Binacional (Descalificado de la Liga 1) Sport Huancayo II (Campeón de la Liga 3) Unión Minas (Campeón de la Copa Perú) Estudiantil CNI (Ganador de playoffs de ascenso)





