La salida de Federico Girotti rumbo a Alianza Lima movió más de una pieza en Córdoba. Talleres, consciente de que perderá a su delantero titular para la temporada 2026, aceleró la búsqueda de un reemplazo y puso la mira en un futbolista que no pasó desapercibido en el fútbol peruano: Claudio Spinelli. El atacante argentino, figura en Independiente del Valle y autor de un gol ante Universitario en la última Copa Libertadores, vuelve a estar en carpeta, esta vez como prioridad absoluta del “Matador”, que ya habría iniciado conversaciones formales para incorporarlo.

Según el periodista Germán García Grova, Talleres dio el primer paso enviando una propuesta concreta a Independiente del Valle. El club ecuatoriano ya la tiene sobre la mesa, pues también analiza otras posibilidades para desprenderse de uno de sus futbolistas más cotizados. Para los cordobeses, Spinelli aparece como el candidato ideal por características y presente deportivo.

El interés no es reciente. En su momento, Universitario de Deportes evaluó seriamente la llegada del goleador, especialmente luego de enfrentarlo cara a cara en la Copa Libertadores. En aquel partido, Spinelli dejó su sello con una anotación que llamó la atención del comando técnico merengue. Finalmente, la operación no avanzó, pero su nombre quedó registrado en la interna crema como un perfil atractivo.

Mientras tanto, en Ecuador, Spinelli viene de una temporada brillante. Fue campeón de la LigaPro 2025 con Independiente del Valle y cerró el año con números sobresalientes: 51 partidos, 28 goles y 2 asistencias entre competencias locales e internacionales. Este rendimiento lo convirtió en uno de los atacantes más determinantes del continente, razón por la cual su salto a otra liga parecía solo cuestión de tiempo.

Talleres no quiere perder terreno y considera fundamental cerrar pronto al reemplazante de Girotti, ahora con destino a Lima. La institución argentina busca mantener su competitividad en el frente local e internacional, por lo que sumar a un delantero con experiencia y actualidad como la de Spinelli sería una señal fuerte de ambición deportiva.

Además, el atacante conoce bien el fútbol argentino. En años anteriores defendió las camisetas de Tigre, San Martín de San Juan, Argentinos Juniors, Gimnasia y Lanús. Ese recorrido facilitaría su adaptación inmediata, un punto clave para Talleres, que no quiere atravesar un proceso largo de transición en un puesto tan determinante.

Spinelli no solo llega con buen presente, sino también con un valor de mercado elevado. De acuerdo con Transfermarkt, actualmente está tasado en aproximadamente 2 millones de euros, cifra que Independiente del Valle considera razonable para iniciar cualquier negociación seria. Su temporada más cara fue en 2025, donde se consolidó como máximo artillero de la Serie A ecuatoriana.

Por ahora, la negociación sigue en marcha y Talleres espera una respuesta concreta en los próximos días. Mientras tanto, la expectativa crece, sobre todo porque se trata del primer movimiento directo ligado a la salida de Girotti, quien ya es esperado en Matute como uno de los refuerzos principales de Alianza Lima para su campaña 2026.

