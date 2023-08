Minuto 25 de la etapa complementaria del duelo entre Universitario de Deportes y Atlético Grau. Diego Haro es llamado por el VAR, lo que ocasiona que el juez principal de la contienda señale el punto de penal en favor de los piuranos, luego de advertir una infracción de los merengues dentro de su área. Posterirmente, el ‘1′ José Carvallo atajó el remate, pero el árbitro principal volvió a apoyarse en el videoarbitraje para repetir la pena máxima, tras descubrir un adelantamiento del arquero estudiantil. Finalizado el compromiso, el administrador de los de Ate, Jean Ferrari tomó la palabra y esto fue lo que dijo sobre los jueces...

“El penal tapado por José (Carvallo), que se repita, es raro. Ya no sé qué pensar porque es increíble. Pasan estos malos arbitrajes cuando la ‘U’ está peleando arriba el campeonato”, sostuvo el administrador temporal del combinado merengue en diálogo con Fútbol en América.

Jean Ferrari puso en tela de juicio las decisiones arbitrales en los recientes partidos de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, dejando entrever que estas no se tomarían de manera casual. “Estamos a dos puntos y empiezan estos malos cobros. Es rarísimo, pero no hay casualidades”, agregó el directivo estudiantil.

La palabra del DT

Jorge Fossati también arremetió contra el VAR en la conferencia de prensa post partido. “Que no sea vea la falta a Ureña antes de la sanción del penal. Si yo donde estoy la veo, con una cámara con zoom... Nadie nos va hacer bajar los brazos, lo vamos a pelear hasta el final y después que cada uno saque sus conclusiones”, precisó.

Además, indicó que “somos conscientes y humildes para saber que no todo depende de nosotros. Sabemos como es el arbitraje hoy, son como siete árbitros y no todo depende de las decisiones de los árbitros. El VAR está puesto para minimizar los errores, pero cuidado, siempre lo he dicho, el VAR no es tecnología aplicada al fútbol, el VAR es tecnología aplicada por el hombre al fútbol”.

La agenda de Universitario

Luego del encuentro en Piura, Universitario de Deportes enfrentará a Deportivo Municipal, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. El encuentro, que se disputará en el estadio Monumental de Ate, está programado para jugarse el domingo 10 de setiembre desde las 6:00 p.m. (horario en Perú y Colombia).

El cuadro dirigido por Jorge Fossati tiene la misión de no perder más puntos en el camino, ya que sus rivales directos por el título nacional (Alianza Lima y Sporting Cristal) están sumando en las últimas jornadas. La derrota ante ADT y la igualdad ante Garcilaso hizo que tengan poco margen de error.





