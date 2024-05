Han pasado ya varias horas del empate a cero goles que protagonizaron en Cusco, la noche del lunes, Universitario de Deportes y Cienciano por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Sin embargo, no existe alguien quien no tenga algo que decir sobre la polémica jugada del encuentro: un posible penal por falta de Mattías di Benedetto sobre Carlos Garcés a los 94′ del partido y que el árbitro Kevin Ortega decidió no cobra. El último en referirse al tema ha sido Pablo Bossi, el entrenador de Los Chankas, próximo rival del cuadro crema en su lucha por el título del primer campeonato del año.

En declaraciones al programa Zona Mixta, de Movistar Deportes, el entrenador uruguayo subrayó la importancia de la temporada actual para su equipo, que busca consolidarse en la primera división tras su reciente ascenso. Además, apoyó la decisión de Kevin Ortega no haber sancionado penal a favor de Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Según su punto de vista, la acción no merecía ser sancionada como penal, calificándola como un simple apoyo que fue exagerado por el rival. Esta declaración resalta las diferentes interpretaciones que pueden surgir en torno a las decisiones arbitrales y su impacto en el desarrollo de los partidos.

“Nosotros somos un equipo que recién hemos ascendido y el objetivo es permanecer en primera división. Vamos a salir a competir frente a Universitario. Con respecto a la jugada de Di Benedetto, para mí no fue penal, es un apoyo simple y se exagera”, dijo el estratega sobre el cuadro de la provincia de Andahuaylas.

La delegación de Los Chankas adelantaría su vuelo a Lima para este miércoles con el objetivo de llegar bien físicamente y aclimatados al ambiente que se respirará durante la semana, según informó el periodista Alfredo Ccasa de TV Perú. Este movimiento estratégico tiene como fin asegurar que los jugadores estén en óptimas condiciones para sus próximos compromisos, adaptándose tanto a la altitud como al clima de la capital, factores que podrían influir en su rendimiento.





El próximo partido de Universitario será ante Los Chankas, en el duelo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso se disputará el sábado 25 de mayo en el Estadio Monumental, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App (antes Movistar Play).

La ‘U’ y Sporting Cristal son quienes tienen más posibilidades de quedarse con el Torneo Apertura. El que lo haga, dará un paso importante en su camino hacia el título nacional a fin de año. Por supuesto, ser campeón es una obligación para los ‘merengues’, teniendo en cuenta que 2024 es el año de su centenario.

