En medio de la expectativa generada por el inicio del mes morado, Universitario de Deportes presentó su nueva camiseta conmemorativa en honor al Señor de los Milagros, uno de los símbolos religiosos más representativos del país. El club de Ate, apostó por un diseño que conecta la tradición deportiva con la espiritualidad de millones de hinchas que profesan esta fe. Si bien, por muchos años estuvo relacionado a su clásico rival Alianza Lima, ahora buscan reforzar el sentido de identidad y unión que caracteriza al pueblo crema.

Bajo el concepto “La fe nos une”, la institución destacó el propósito de esta edición especial: “representar a todo hincha creyente que lleva los colores cremas con la misma pasión con la que viven con devoción al Cristo de Pachacamilla”. La camiseta, además, simboliza el respeto por una tradición que ha trascendido generaciones y que se ha convertido en un elemento cultural compartido por toda la nación.

El diseño de esta indumentaria se inspira en los vitrales religiosos y en el tradicional hábito morado característico de las procesiones limeñas. Presenta un tono base en color hueso con finos detalles morados en los bordes, los números y el escudo del club, logrando una combinación elegante y sobria que mantiene la esencia clásica del equipo.

Universitario de Deportes presentó su camiseta en homenaje al Señor de los Milagros. (Foto: @Universitario)

El lanzamiento oficial se llevó a cabo con una presentación especial en la que participaron jugadores del plantel profesional, además de representantes de la marca deportiva. La camiseta ya está disponible en el portal wen de Marathon y en todas las tiendas físicas del país, en sus versiones hombre adulto (S/ 229) y Pre Match (S/ 159).

Más allá del simbolismo, esta nueva prenda reafirma el compromiso de Universitario y Marathon por fortalecer el vínculo entre el deporte y la identidad cultural del hincha. Octubre, mes de fe y reflexión, se convierte así en un escenario donde el club no solo celebra su historia, sino también su conexión espiritual con una tradición que une a miles de peruanos. Porque, tal como señala el lema de esta campaña, “la fe nos une”, y en Universitario, esa unión también se viste de crema y morado.

Universitario de Deportes presentó su camiseta en homenaje al Señor de los Milagros. (Foto: @Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 5 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR