Su apellido, de Aldo Corzo fue tendencia en redes por más de 43 horas seguidas. Y su nombre alcanzó a las 10 pm. del viernes el más alto pico de búsquedas, según Google Trends (en un rango que va de 0 a 100).

Luego de sus dos goles y asistencia ante Oriente Petrolero por la Copa Libertadores, los hinchas de Universitario de Deportes entraron a Internet para mandarle un mensaje: lo quieren de capitán del equipo.



► Troglio, Aldo Corzo tiene que ser el capitán de Universitario de Deportes [OPINIÓN]

Aldo Corzo, sin embargo, no los lee. No porque no le importe, sino porque es su forma de ser. “No soy mucho de redes. No veo cosas buenas ni malas. Sí siento el cariño en la calle. Me agradecen mi entrega y valoran mi esfuerzo, me vaya bien o mal en la cancha”, nos contó.



Sobre el pedido de la gente, no hay mucho que decir. “Raúl (Fernández) es nuestro capitán y merece el apoyo de todos”, aseguró. Y así es: por jerarquía, ‘Superman’ es el líder de Universitario de Deportes.

Si ni el portero, ni Juan Vargas están en la cancha, alguien más tendrá que llevar la cinta en el brazo. En ese caso, Aldo Corzo sí sería opción. Se lo ganó.

► Leao Butrón se solidarizó con Raúl Fernández por error con Universitario

