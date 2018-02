No se le escapa ninguna. No por algo lo apodan el ‘Loco’. Juan Manuel Vargas no perdona, claro está. Y esta vez le tocó a Enmanuel Páucar , quien fue la nueva ‘víctima’ de las bromas del experimentado futbolista de Universitario de Deportes. ¿Qué pasó exactamente?

Mientras Páucar conversaba con los medios en Campo Mar, Vargas opacó el momento del joven volante crema. Y es que el ‘Loco’ le hizo una broma de grueso calibre. Pero Enmanuel solo atinó a sonreír.

Claro, hasta los hombres de prensa sonrieron ante la nueva ocurrencia de Juan Vargas, que trabaja para ponerse en forma y sumar sus primeros minutos oficiales en el año con la ‘U’ de Pedro Troglio.

“Tenemos muchos excompañeros allá [en Sport Rosario]. El factor de la altura será importante. Gonzales es un jugador importante y ya nos encontraremos con él”, dijo Páucar sobre el choque que protagonizará la ‘U’ ante Sport Rosario.

Recordemos que el cuadro de Troglio chocará contra Sport Rosario este domingo en el estadio Rosas Pampas. Christofer Gonzales podría enfrentar al club de sus amores.

“El profesor nos pide que seamos intensos en la transición de defensa a ataque. A eso, que le sumemos juego, porque será un partido en la altura. Es un ritmo totalmente distinto”, concluyó.

