Pedro Troglio: "Conversaba más con Alexi Gómez que con mis propios hijos"

Lo quiere como a un hijo. No es un secreto el cariño y admiración que Pedro Troglio tiene hacia Alexi Gómez. Por ello, el técnico de Universitario de Deportes se dio un tiempo para hablar de la actualidad del jugador peruano en México, quien sería echado del Atlas y podría volver a vestirse de crema.

"La imagen con la que él se va de la 'U' es con la de ganar partidos solo. Hay chicos que están poniendo el hombro, tendría que trabajar para ganarse un lugar", dijo en una entrevista al programa 'Modo Sele' de Movistar Deportes.

El entrenador argentino recordó que tuvo que tener mucha comunicación con el jugador cuando estaba en Universitario de Deportes: "Conmigo, él se ha comportado bien, pero también hacia cosas que a uno no le gustaron. Charlaba más con él que con mis hijos".

Troglio también confesó que se siente afectado por lo que le toca vivir en la actualidad a su exdirigido."Yo lo quiero tanto que no quiero que viva lo que está viviendo ahora en México.

¿Qué necesidad de llegar a eso? Conseguiste dar un paso en tu carrera y te metes en estos problemas; pero bueno si no fuera así, no sería Alexi".

Alexi Gómez marcó 11 goles con la 'U' en 2017.

