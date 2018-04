Universitario de Deportes: Pedro Troglio en la mira de Gimnasia y Esgrima de La Plata para salvarlo

La ciudad de La Plata amaneció movida. Gimnasia y Esgrima perdió en casa ante Tucumán por la Superliga y aunque sigue fuera de la zona del descenso, los hinchas están preocupados porque no ven futuro y no quieren verse peleando la permanencia en 2019. A Facucndo Sava, actual técnico del 'Lobo', ya no lo querrían más y su reemplazante llegaría desde Universitario de Deportes : Pedro Troglio está en la mira de los platenses.

El entrenador de Universitario de Deportes es muy querido en el equipo platense. Es casi un ídolo y ya tuvo dos procesos como entrenador en las que no le fue muy bien, pero dejó huella. Una que no están cumpliendo los técnicos que llegaron y que tanto extrañan: la imbatibilidad de local. El viernes, Gimnasia y Esgrima cayó ante Tucumán como local y descendió en la tabla de promedios.

Universitario de Deportes: ¿Sebastián Abreu interesa? El club se pronunció

Esta situación ha llevado, según la prensa argentina, a que los directivos se hayan reunido de emergencia y decidido pedirle la renuncia al actual entrenador Facundo Sava, para traer bien a Diego Osella (que no es del gusto de algunos dirigentes) o Pedro Troglio, quien no la pasa del todo bien en Universitario de Deportes ante la imposibilidad de no poder fichar jugadores.

Ante esta situación, el nombre de Pedro Troglio en Twitter está siendo tendencia y con opiniones divididas. Hay quienes sí quieren de regreso al técnico de Universitario de Deportes y otros que lo elogian por su condición de ídolo y ´por ende exigen respeto porque "no siempre va a volver para salvar las papas quemadas", como escriben en la red social.

Sin embargo, en caso no darse la llegada de Pedro Troglio a Gimnasia y Esgrima de La Plata, los hinchas pidieron que se le preste atención a Víctor Bernay, actual asistente en Universitario de Deportes que, ante la chance de ser entrenador principal, podría dirigir al 'Lobo'. ¿Dejan solo a Troglio?

