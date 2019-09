¡A dejar la garganta! Hoy sale a la venta el segundo lote de entradas para el clásico

Los hinchas cremas más grandes seguro recuerdan el gol de Martín Vilallonga, el primer tanto en un clásico ante Alianza Lima en el Monumental. Otros, el gol de penal de ‘Ñol’ Solano en 2009, que le dio a Universitario de Deportes su título número 25. Y para no irnos muy lejos, podemos mencionar el tanto de Alberto Quintero llevándose a Leao Butrón en 2017.

Ese fue justamente el último festejo de Universitario de Deportes ante Alianza Lima, su rival de toda la vida en el ‘templo’ crema. Ya han pasado más de dos años y es hora de renovar el festejo. Tal vez puede ser el momento de Alejandro Hohberg, Pablo Lavandeira, entre otros.

Por eso, no hay hincha de Universitario de Deportes que quiera perderse el partido de este domingo. La ilusión crece teniendo en cuenta que el equipo de Ángel Comizzo marcha puntero. Hoy no hay crema que no sueñe con la estrella 27. Y claro, también con tener uno de los boletos.

Hoy se reiniciará la venta del segundo lote de entradas (cerca de 23 mil). En total, serán 50 mil afortunados que estarán en el ‘Monu’ para ver el Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. Ellos podrán dejar su aliento y, en el mejor de los casos, irse con un festejo inolvidable. Si no tienes tu entrada, no pierdas tiempo.

#ClásicoUvsAL | #Dato: Si aún no sabes como comprar para el @universitario vs. AL o tienes dudas, Entra a nuestro @BlogJoinnus para que te contemos todo: https://t.co/Zcz8JGQCnq — Joinnus (@joinnus) September 25, 2019

#ClásicoUvsAL | #Dato: Todos los asistentes al @Universitario vs. AL deben contar con un entrada; niños y adultos, debido a que todas las entradas cuentan con un seguro contra accidentes y permite controlar el aforo | Juntos trabajemos por la seguridad en los partidos de fútbol. — Joinnus (@joinnus) September 25, 2019

Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en el estadio Monumental. (América TV)

