Tras una nueva jornada del Torneo Clausura, donde hubo varios resultados que tuvieron una incidencia directa en la tabla de posiciones, nos quedamos con un podio más que interesante pensando en esta recta decisiva del campeonato: Universitario de Deportes (20), Deportivo Garcilaso (19) y Melgar (17) ocupan los tres primeros puestos, con grandes chances de llevarse el segundo certamen de la temporada y meterse en los play-offs por el título de la Liga 1 2026.

Un detalle importante es que con su victoria por 2-1 sobre Alianza Lima y la posterior derrota por 1-0 de Deportivo Garcilaso a manos de Sport Boys, Universitario se adueñó de la punta del Torneo Clausura y confirmó que el suelo del tetracampeonato está más vigente que nunca. Por otro lado, pese a haber ganado el Apertura, los íntimos no han podido sostener su nivel en este segundo semestre y cayeron hasta la casilla 11.

Repasando los próximos cinco compromisos de los tres primeros puestos del Clausura, tenemos que Universitario afrontará una seguidilla retadora si quiere confirmar que es el candidato con más chances. Toma nota de los encuentros que se le vienen a la ‘U’: Deportivo Garcilaso (V), Melgar (L), Alianza Atlético (V), Juan Pablo II College (L) y Sport Boys (L).

No hay que obviar que el encuentro entre Universitario y Deportivo Garcilaso es este fin de semana –el sábado 19 de septiembre desde las 6:00 p.m.–, por lo que el resultado será clave antes del parón por la fecha FIFA y los amistosos de la Selección Peruana. Si los de Héctor Cúper ganan en Cusco, se dispararán en el liderato; mientras que si el ‘Pedacito de Cielo’ se impone, recuperarán el primer lugar.

Precisamente sobre el ‘Rico Garci’, sus próximos cinco encuentros son los siguientes: Universitario (L), Sport Huancayo (L), Melgar (V), Los Chankas (L) y Alianza Atlético (V). Si bien los cusqueños tendrán tres partidos en casa en este margen, deberán medirse con dos rivales directos como lo son los cremas y el ‘Rojinegro’, por lo que un tropiezo más como el que sufrieron ante Sport Boys podría ser garrafal.

Del lado de Melgar, que pese a su irregularidad sigue metido en la pelea por el Torneo Clausura, hay optimismo que sostener este buen momento que lleva tras dos triunfos al hilo. Los próximos duelos de los dirigidos por Miguel Rondelli van así: Sport Boys (L),; Universitario (V), Deportivo Garcilaso (L), UTC (V) y Comerciantes Unidos (L). ¿Le alcanzará a los arequipeños para dar el golpe y volver a meterse en la disputa de un título nacional como en el 2022?

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