Antes de empacar maletas y subirse al avión con destino a nuestro país para participar de la celebración por el centenario de Universitario de Deportes, el jugador uruguayo Diego Guastavino charló con Depor y confesó que festejó a distancia la anotación de su compatriota Gabriel Costa, quien le dio el triunfo a los cremas frente a UTC, el último domingo, en el Estadio Nacional. “Siempre sigo a la ‘U’. Estoy al tanto de todo”, dijo el campeón con el equipo de Ate en la temporada 2013. ‘Guastashow’, de 40 años y con vigencia futbolística en el Club de Fútbol Asociado a la AUF de la Primera División Amateur, se refirió al posible regreso de Raúl Ruidíaz al equipo de sus amores. También lamentó la salida de Christofer Gonzales. Aquí su palabra.

El exjugador de Universitario de Deportes en primer lugar habló de su compatriota Gabriel Costa, quien por esas cosas del destino lleva la 28 en la espalda, el mismo número que usó durante su etapa en el club crema: “Pude ver el golazo de ‘Gabi’. No se encontraba el gol, y él ya tiene goles desde ese lugar. Contento por él. Esta forma es cuando uno intenta demostrar y lo hizo. Tiene un potencial muy grande. Lo demostró, así que contento por él y por el equipo. Seguramente tiene capacidad para seguir aportando y rindiendo”.

Consultado sobre la opción de que la ‘Pulga’ Ruidíaz sea repatriado por Universitario de Deportes, el volante indicó que “tiene la posibilidad de volver, no sé si es simple, pero hay intención del club y de él también. Ojalá, ya que sería un aporte muy grande por lo que significa la ‘Pulga’ para el club. Ojalá puedan concretar la incorporación al equipo. Todos sabemos todo lo que puede dar al equipo”.

En otro momento, Diego Guastavino habló sobre la partida de Christofer Gonzales a Sporting Cristal. “Es una pena, pero uno no está dentro del equipo. Es difícil saber lo que pasó, pero es una pena. Después, el fútbol es tan dinámico que uno cambia de club tan rápido. Lamentablemente no se dio lo que él esperaba. Una lástima, ya que como jugador tiene una característica que debe seguir potenciando y quizás en la ‘U’ no tenía esa continuidad que necesita para volver a la selección. Es un jugador que puede marcar diferencias”.

En lo futbolístico, el jugador de 40 años manifestó que está con fuerzas para seguir divirtiéndose en un terreno de juego. Por ahora, defiende la camiseta del Club de Fútbol Asociado a la AUF de la Primera División Amateur: es el torneo de clubes de tercera categoría del fútbol uruguayo. Ante de acabar la charla con Depor, Guastavino envió un saludo al universo crema. “Será una noche impresionante”, aseguró.

La palabra del héroe

Gabriel Costa jugó los últimos 24 minutos del choque ante UTC y sobre el final mostró toda su experiencia. Asumió la responsabilidad en un tiro libre y selló el triunfo de Universitario. Al término del cotejo, habló con el club merengue y esto fue lo que manifestó: “Me siento muy emocionado porque no me lo imaginaba así, abrir un partido que estaba bastante cerrado”.

“El equipo contrario se paró muy bien, defendió bien, y nosotros las pocas chances que tuvimos no pudimos concretar. En estos partidos, siempre son determinantes las pelotas paradas, y en este caso me tocó a mí hacerlo. Feliz por los tres puntos, seguimos sumando”, añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes volverá a tener actividad cuando visite a Sport Huancayo, por la jornada 6 del Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m., se disputará en el estadio Huancayo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo crema es el vigente campeón del fútbol peruano. Está metido en la pelea por el título nacional de esta temporada y necesita dar un golpe de autoridad ganando de visita, por lo que está obligado a llevarse los tres puntos de Junín. En estos momentos, los merengues tienen 10 unidades y se ubican en el tercer puesto del Clausura, a dos puntos del líder Alianza Lima, que recibe el fin de semana a ADT.





