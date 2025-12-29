El arco de Universitario de Deportes vuelve a tener un rostro conocido, pero bajo una presión que no admite margen de error. Tras meses de incertidumbre y un periplo internacional que no cumplió con las expectativas generadas, Diego Romero ha oficializado su retorno al club de sus amores para asumir el reto más importante de su carrera. Su regreso no se da en un contexto cualquiera: llega para llenar el vacío dejado por una figura determinante en la obtención del último título, lo que obliga al joven guardameta a demostrar que la madurez adquirida en el exterior, pese a la falta de minutos, es suficiente para custodiar los tres palos del equipo con la valla menos vencida del año anterior.
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- Tunde Enahoro recordó a Universitario y defendió a Sekou Gassama: “No juzguen antes de verlo jugar”
- Tras su gran 2025 en Letonia: Joao Grimaldo fue el mejor latinoamericano Sub-23
- En Ecuador no olvidan a Christian Cueva: señalado como uno de los peores fichajes de la Liga Pro
- Ingreso para Alianza Lima: Juan Pablo Freytes en agenda de Bologna y se aleja de Fluminense
- Raúl Ruidíaz contra las estrellas de Barcelona: el histórico partido que jugará en México
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal