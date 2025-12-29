Diego Romero volvió a Universitario para ser titular en la portería. (Video: Universitario)
El arco de Universitario de Deportes vuelve a tener un rostro conocido, pero bajo una presión que no admite margen de error. Tras meses de incertidumbre y un periplo internacional que no cumplió con las expectativas generadas, Diego Romero ha oficializado su retorno al club de sus amores para asumir el reto más importante de su carrera. Su regreso no se da en un contexto cualquiera: llega para llenar el vacío dejado por una figura determinante en la obtención del último título, lo que obliga al joven guardameta a demostrar que la madurez adquirida en el exterior, pese a la falta de minutos, es suficiente para custodiar los tres palos del equipo con la valla menos vencida del año anterior.

Noticia en desarrollo...

