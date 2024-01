Universitario de Deportes inicia de manera excelente su participación en la Liga 1 en su año centenario. Los ‘Cremas’ lograron una victoria contundente como visitantes frente a Mannucci, con goles de Dorregaray (5′), Flores (39′), Polo (67′) y Calcaterra (76′). Los dirigidos por Fabián Bustos se mostraron dominantes durante el encuentro, y el entrenador expresó su satisfacción al ver que sus jugadores pusieron en práctica todo lo trabajado durante la pretemporada. “No hay que perder la humildad. Hay que saber que el trabajo en el día a día es lo que nos posiciona”, comentó.

Tras finalizar el partido, el director técnico del equipo ‘Crema’ se mostró satisfecho con el resultado en Trujillo. Su equipo logró llevar a cabo el trabajo realizado durante los entrenamientos, así como también supo responder ante las adversidades del juego. “Vamos a seguir yendo partido a partido y cada vez intentar para conseguir los resultados. Porque en definitiva, siempre lo más importante, más allá del funcionamiento, para toda la gente, es el resultado” sostuvo.





“Contento y conforme por lo hecho con los que jugaron, tenemos un grupo fuerte y unido, y ojalá sigamos por ese camino”, comentó el entrenador. “Los chicos sabían que era un cancha difícil y hace mucho la ‘U’ no ganaba acá, y sabíamos que los rivales se reforzaron bien, desde la mitad para arriba y sabíamos que iba a ser duro y complicado”, recalcó el argentino, asimismo, agregó que el sistema irá en progreso durante los encuentros.

Además, Bustos señaló que el gran desempeño de su equipo se reflejó en los goles. “El final del primer tiempo fue bueno para nosotros, nos fuimos con dos goles, y en el segundo tiempo pudimos manejar un poco más la pelota, la posición territorial y el equipo terminó justificando el resultado. No me quedo con la diferencia, porque no hay tanta diferencia entre los dos equipos, hoy tuvimos mucha efectividad y ellos no tanto”.

Al finalizar, el entrenador de Universitario indicó que se siente tranquilo debido a la sana competencia en su equipo, lo que impulsa a los jugadores a mejorar en busca de un puesto titular. “Hay mucha competencia, está parejo el plantel y para nosotros es una solución. Para cualquier entrenador son cosas importantes tratamos de tener a los 25 más los juveniles de la mejor manera para intentar tener esa intensidad durante todo el partido, más allá de quién esté en la cancha”.





¿Qué se viene para Universitario de Deportes?

Luego del triunfo ante Mannucci, Universitario de Deportes se enfrentará a Atlético Grau por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024. El encuentro está programado para jugarse el sábado 3 de febrero en el Estadio Monumental, y comenzará desde las 8:00 de la noche (hora peruana).

Posteriormente, el sábado 10 de febrero, el vigente campeón tendrá que enfrentarse a Alianza Lima en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Este duelo corresponde a la fecha 3 del Apertura, se disputará en el Estadio Nacional y está pactado para iniciar a las 8:00 de la noche (hora peruana).





